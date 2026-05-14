Иран сохранил 70% ракет вопреки заявлениям Трампа, утверждает NYT

ЦАМТО, 13 мая. Вопреки заявлениям администрации президента США Дональда Трампа об уничтожении военной мощи Ирана, Тегеран сохранил около 70% своего ракетного арсенала и восстановил доступ к большинству пусковых площадок в районе Ормузского пролива.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщила газета New York Times со ссылкой на данные американской разведки.

"Иран по-прежнему располагает примерно 70% своих мобильных пусковых установок по всей стране и сохранил около 70% своего довоенного ракетного арсенала", – говорится в публикации.

Более того, по данным издания, Иран восстановил оперативный доступ к 30 из 33 своих ракетных объектов вдоль Ормузского пролива, что создает потенциальную угрозу для американских военных кораблей.

Помимо этого, военная разведка на основе спутниковых снимков сообщает, что Иран восстановил доступ почти к 90% своих подземных хранилищ и пусковых установок по всей стране, которые теперь считаются частично или полностью готовыми к эксплуатации.

Как отмечает издание, новые данные разведки указывают на то, что Трамп и его военные советники переоценили масштаб ущерба, нанесенного иранским ракетным объектам, и недооценили стойкость Ирана, а также его способность к быстрому восстановлению.