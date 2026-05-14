ЦАМТО

ЦАМТО: успешное испытание МБР "Сармат" страхует Россию от большой ядерной войны

Испытания ракетного комплекса "Сармат"
Испытания ракетного комплекса "Сармат".
Источник изображения: © РИА Новости / Министерство обороны РФ

ЦАМТО, 13 мая. Успешное испытание и заступление на боевое дежурство МБР "Сармат" страхует Россию от большой ядерной войны, заявил "РИА Новости" директор ЦАМТО Игорь Коротченко.

"После успешного испытательного пуска и заступления на боевое дежурство в составе РВСН МБР "Сармат", возможности России в области ядерного сдерживания будут по-прежнему эффективны и достаточны для того, чтобы страховать нас от большой ракетно-ядерной войны", – сказал И.Коротченко.

По его словам, такие разработки позволяют всегда и при любых условиях обеспечивать паритет в стратегической сфере между Россией и противостоящими нам тремя ядерными странами: США, Великобританией и Францией.

Во вторник командующий РВСН Сергей Каракаев доложил президенту РФ Владимиру Путину об успешном испытательном пуске новейшей тяжелой жидкостной межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат".

Президент рассказал, что ракета может двигаться не только по баллистической, но и по суборбитальной траектории, а дальность ее полета может превышать 35 тыс. км. "Сармат" является самым мощным комплексом в мире, суммарная мощность его боезаряда более чем в четыре раза превышает мощность любого существующего западного аналога.

Первый ракетный полк с "Сарматом" будет поставлен на боевое дежурство в Ужурском соединении Красноярского края до конца 2026 года, заявил С.Каракаев.

  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Россия
США
Франция
Персоны
Путин Владимир
Проекты
Ядерный щит
