В США разбился учебно-тренировочный самолёт T-38 Talon II

12 мая около полудня по местному времени во время планового полёта потерпел крушение учебно-тренировочный самолёт T-38 Talon II ВВС США.

По данным 14-го учебного авиационного крыла с авиабазы Коламбус (штат Миссисипи), оба пилота успешно катапультировались и, как утверждается, не получили серьёзных травм. Они были доставлены в медицинское учреждение для осмотра.

Самолёт упал в малонаселённой лесистой местности в округе Ламар, штат Алабама, недалеко от границы со штатом Миссисипи.

Причина авиапроисшествия пока неизвестна. ВВС США создали специальную комиссию по расследованию этого авиационного инцидента.

14-й учебное авиационное крыло относится к числу ключевых подразделений Командования военно-воздушного образования и подготовки ВВС США. Базируется на авиабазе Коламбус. Крыло проводит специализированную подготовку военных лётчиков по программе продолжительностью около года. Курсанты летают на трёх типах самолётов: T-6 Texan II (начальный этап),

T-38 Talon (продвинутый этап, сверхзвуковая подготовка) и T-1A Jayhawk.

Ежедневно крыло выполняет в среднем около 260 вылетов. Именно на T-38 здесь обучают будущих пилотов истребителей и бомбардировщиков ВВС США, включая F-16 и F-35.