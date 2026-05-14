Минобороны Эстонии заказало дополнительные РСЗО "Чунму"

ЦАМТО, 13 мая. Эстонский центр оборонных инвестиций (ECDI) подписал с Корейским агентством содействия торговле и инвестициям (KOTRA) контракт на поставку трех дополнительных РСЗО "Чунму" компании Hanwha Aerospace.

Как заявил министр обороны Ханно Певкур, контракт на три дополнительных РСЗО не только повышает боевой потенциал ВС Эстонии, но и отражает все более активное и эффективное сотрудничество с южнокорейскими партнерами. При этом Hanwha Aerospace реинвестирует значительную часть стоимости контракта в экономику Эстонии.

Как сообщал ЦАМТО, в декабре 2025 года Эстонский центр оборонных инвестиций ECDI (Estonian Centre for Defence Investment) подписал с Hanwha Aerospace контракт на поставку 6 РСЗО "Чунму". Соглашение стоимостью около 290 млн. евро также включает поставку реактивных боеприпасов и ракет трех типов (CGR-080, CTM-MR, CTM-290), пакетов логистики и обучения. Соглашение предусматривает адаптацию платформ для обеспечения их соответствия требованиям ВС страны и правилам дорожного движения Эстонии. Поставки начнутся во второй половине 2027 года.

Соглашение включало опционы на закупки дополнительных РСЗО. Документ также предполагает реинвестирование компанией Hanwha Aerospace средств в оборонную промышленность Эстонии в размере 20% от общей стоимости контракта. Это на начальном этапе должно принести эстонским компаниям оборонной промышленности заказы на сумму в размере 40-60 млн. евро.

Разработанная Hanwha Defense универсальная РСЗО К239 "Чунму" размещена на шасси с колесной формулой 8х8 компании Doosan Infracore, оснащена защищенной кабиной. РСЗО оборудована артиллерийской частью с двумя транспортно-пусковыми контейнерами, в каждом из которых могут размещаться шесть 239-мм управляемых РС CGR-080 с дальностью полета 80 км, либо четыре 280-мм ракеты CTM-MR (дальностью полета до 160 км), либо одна 600-мм оперативно-тактическая ракета CTM-290 (дальность полета до 290 км).