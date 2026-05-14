Испания предлагает создать независимую от США и НАТО армию ЕС

Евросоюзу необходимо создать собственную армию, независимую от НАТО и США. С таким предложением выступил глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес.
Мадрид предлагает Брюсселю озаботиться созданием собственной армии Евросоюза на фоне похолодания в отношениях с США и «спящем» НАТО. По мнению Альбареса, сейчас наиболее удобный для этого момент, США увязли в конфликте с Ираном и неизвестно когда из него выйдут, и надеяться на американцев в дальнейшем не стоит.
Создание единой армии ЕС не является отказом от НАТО, утверждает испанский министр, альянс по-прежнему будет играть свою роль, но подстраховка однозначно нужна.
Стоит отметить, что это уже не первое предложение о создании европейской армии, независимой от американцев. Такие попытки уже предпринимались, но пока ни к чему хорошему не привели. Европа так привыкла полагаться на США в вопросах обороны, что продолжает катиться по инерции, надеясь, что все еще вернутся на круги своя. Хотя сторонников самостоятельности Европы становится все больше.