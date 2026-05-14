Испания предлагает создать независимую от США и НАТО армию ЕС

Евросоюзу необходимо создать собственную армию, независимую от НАТО и США. С таким предложением выступил глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес.

Мадрид предлагает Брюсселю озаботиться созданием собственной армии Евросоюза на фоне похолодания в отношениях с США и «спящем» НАТО. По мнению Альбареса, сейчас наиболее удобный для этого момент, США увязли в конфликте с Ираном и неизвестно когда из него выйдут, и надеяться на американцев в дальнейшем не стоит.

Мы должны быть свободны от зависимости. Нам нужна армия, общий оборонный потенциал. Если НАТО больше не обеспечивает ту безопасность, которая была раньше, тогда мы, как европейцы, должны сделать больше.

Создание единой армии ЕС не является отказом от НАТО, утверждает испанский министр, альянс по-прежнему будет играть свою роль, но подстраховка однозначно нужна.

Стоит отметить, что это уже не первое предложение о создании европейской армии, независимой от американцев. Такие попытки уже предпринимались, но пока ни к чему хорошему не привели. Европа так привыкла полагаться на США в вопросах обороны, что продолжает катиться по инерции, надеясь, что все еще вернутся на круги своя. Хотя сторонников самостоятельности Европы становится все больше.

