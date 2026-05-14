Иран не пойдёт на диалог с США без выполнения выдвинутых условий

Иран выдвинул США условия, при выполнении которых он сядет за стол переговоров. Об этом сообщает агентство Fars со ссылкой на информированный источник.

Тегеран готов к возобновлению переговоров с США, но не на американских условиях, а на своих собственных. Ничего нового в них нет, Иран по-прежнему требует полного окончания войны, особенно в Ливане, снятие антииранских санкций и разморозку активов Ирана в западных банках, компенсацию ущерба от ударов США и Израиля, а также признание суверенитета Ирана над Ормузским проливом.

Этот комплекс требований укладывается в рамки выстраивания минимального доверия для возврата к диалогу. Тегеран убежден, что без их реальной реализации возможности вступить в новые переговоры не будет.

Между тем Дональд Трамп отправился с визитом в Китай, где, по его словам, в разговоре с Си Цзиньпином обсудит тему Ирана, она будет одной из главных в переговорах. Как подчеркнул президент США, так или иначе проблема Ирана будет решена, но он пока не знает, каким способом.

В Пентагоне уже разработали несколько планов по возобновлению военной операции против Ирана и даже придумали новое название. Если операция возобновится, то это будет уже не «Эпическая ярость», а «Кувалда». Как-то с воображением у американских генералов слабовато.