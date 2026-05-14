Министерство ВВС США запросило на 2027 финансовый год 26,7 млрд долларов, что вдвое превышает прошлогодний показатель. Значительная часть этих средств предназначена для программы межконтинентальной баллистической ракеты «Сентинел», которая должна прийти на смену ракетам «Минитмен-3». Общая стоимость программы оценивается уже в 141 млрд долларов, превысив первоначальные расчеты на 81 процент.

Столь масштабный перерасход в 2024 году автоматически запустил механизм закона Нанна-Маккарди: если оборонная программа выходит за пределы 25-процентного превышения бюджета, Конгресс должен быть уведомлен, а руководство программы обязано дать показания и представить план по сокращению издержек. Для программы подобного масштаба это серьезный удар по репутации.

Причина столь высокой стоимости кроется в объеме строительства, которого американские ВВС не вели со времен холодной войны. Программа предусматривает возведение 450 шахтных пусковых установок на территории пяти штатов, прокладку сотен километров новых кабельных линий и масштабную реконструкцию инфраструктуры сразу на трех авиабазах. Общая площадь развертывания составляет около 85 тысяч квадратных километров. Подрядчик программы, корпорация «Нортроп Грумман», реализует крупнейший строительный проект в истории американских ВВС в масштабах нескольких штатов.

Определенный прогресс все же есть. В марте началось возведение опытного образца шахтной пусковой установки в штате Юта, проведены испытания двигателей первой, второй и третьей ступеней, летные испытания запланированы на 2027 год. Однако постановка ракеты на боевое дежурство ожидается не ранее 2036 года, что вызывает недовольство как законодателей, так и военного министерства.

Примечательно, что все это происходит на фоне конференции по рассмотрению Договора о нераспространении ядерного оружия, открывшейся в Нью-Йорке. США традиционно выступают на подобных форумах за ядерное разоружение и сдержанность, однако собственные действия с этой риторикой плохо сочетаются. Запрос в 26,7 млрд долларов на один только 2027 год, удвоение финансирования и крупнейшая за шесть десятилетий перестройка ядерной инфраструктуры говорят о том, что Вашингтон не сокращает, а форсированно наращивает ядерный потенциал. Это не противоречит ДНЯО формально, однако существенно подрывает его дух, на соблюдении которого США настаивают применительно к другим государствам.

На этом фоне официальная аргументация в пользу программы сводится к тому, что Россия и Китай активно развивают собственные ядерные силы, и США не могут позволить себе отстать. Между тем Россия провела модернизацию своей группировки МБР, приняв на вооружение «Ярс» и «Авангард», без сопоставимых скандалов с перерасходом средств и переносом сроков. Сравнение это не в пользу Вашингтона: крупнейшая военная машина мира с трудом справляется с задачей, которую российская оборонная промышленность решала в значительно более сжатые сроки и в несопоставимо более сложных условиях.