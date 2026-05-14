В Минобороны рассказали, чем помогает ИИ беспилотникам "Молния-2"

Элементы ИИ в БПЛА "Молния-2" помогают бороться с радиопомехами

МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Элементы искусственного интеллекта, встроенные в беспилотные летательные аппараты самолетного типа "Молния-2", помогают бороться с радиопомехами, сообщили в Минобороны России.

"Программное обеспечение высокотехнологичного беспилотника ("Молния-2" - ред.) имеет элементы искусственного интеллекта, который помогает успешно преодолевать радиопомехи и с помощью машинного зрения преследовать цель", - говорится в сообщении.

Как отметили в Минобороны, применение "Молнии-2" в совокупности с обычными FPV-дронами позволяет оперативно уничтожать противника на добропольском направлении, оказывая при этом поддержку наступательных действий штурмовых подразделений российской армии.