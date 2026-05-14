Падение дрона: новая система РЭБ «Люстра 5-30» сорвала атаку беспилотников

Комплекс создает защитный купол для техники и устанавливается даже на квадроциклы

Российские бойцы в зоне спецоперации отразили атаку FPV-дронов с помощью новой системы радиоэлектронной борьбы «Люстра 5-30». Комплекс создал защитный купол вокруг техники, после чего беспилотники потеряли управление. Новую мобильную систему РЭБ уже начали поставлять в войска. Ее можно установить на автомобиль или квадроцикл, а работает она без дополнительного охлаждения. Массовое применение компактных средств радиоэлектронной борьбы — одна из ключевых тенденций современного конфликта, отмечают эксперты.

Как работает «Люстра 5-30»

В войска начали поступать новейшие системы радиоэлектронной борьбы «Люстра 5-30», рассказал «Известиям» представитель производителя — конструкторского бюро «Кроникс». По его словам, о работе устройства уже есть первые отзывы из зоны специальной военной операции.

— Недавно о работе системы рассказали военнослужащие одного из подразделений, — рассказал он. — Оно вышло на выполнение боевой задачи, взяв «Люстру», и попало под налет FPV-дронов. Беспилотные летательные аппараты были засечены дрон-детекторами, бойцы включили «Люстру». Рядом ехали ребята, у которых не было РЭБ, они заехали в образовавшийся купол. В итоге дрон, начавший заходить на атаку, упал. Остальные не стали рисковать и улетели.

Система РЭБ «Люстра 5-30» Источник изображения: Фото: конструкторское бюро «Кроникс»

По словам представителя компании, военные отмечают простоту эксплуатации и надежность нового комплекса.

— В этой системе объединены пять блоков, в каждом блоке — по два генератора шумов. Таким образом, на одном аппарате размещены 10 генераторов помех. Каждый блок в случае повреждения может быть быстро заменен, — сообщил представитель производителя.

Генераторы помех комплекса не отличаются предельной мощностью, однако разработчики сделали ставку на мобильность и надежность. Более мощные системы требуют дополнительного охлаждения, что увеличивает энергопотребление и снижает мобильность. Кроме того, вентиляторы охлаждения делают такие комплексы более уязвимыми к пыли и загрязнению. «Люстра» использует эффективное пассивное охлаждение, что повышает живучесть системы в полевых условиях.

Комплекс можно подключить к аккумулятору легкового или грузового автомобиля. Кроме того, «Люстру» можно установить даже на квадроцикл. Монтаж на транспортное средство занимает около двух минут.

Беспилотник теряет управление на дистанции 300–500 м от комплекса — в зависимости от мощности передатчика дрона и уровня помех.

Две «Люстры» можно объединить между собой, установив их на одном транспортном средстве. Это позволяет полностью перекрыть диапазон частот 300–3300 МГц. Управление при этом осуществляется с двух пультов: один можно разместить в кузове машины, второй — в кабине. В итоге устройство включит тот, кто раньше заметит дрон.

Разработка компактных мобильных устройств РЭБ, которые могут устанавливаться даже на квадроциклы, обусловлено требованиями времени, рассказал «Известиям» военный эксперт Алексей Леонков.

— Персонализация, разработка комплексов, которые будут ставиться на конкретную боевую единицу, — запрос, который будет сейчас отрабатываться, — отметил он. — А в зоне специальной военной операции всё проверяется сразу: работает комплекс или нет, возможна ли его модернизация.

При этом эксперт подчеркнул, что средства радиоэлектронной борьбы имеют и ограничения — в частности, они не способны воздействовать на дроны с управлением по оптоволокну.

— Нужен комплекс мер. Должна быть система РЭБ, должен быть комплекс, который работает в оптическом диапазоне и замечает подлетающую цель, и то, что эту цель сбивает. И всё это должно быть установлено на боевой машине. Мы сейчас идем к тому, что будут созданы комплексные решения, в которой РЭБ будет одной из составляющих.

Сейчас наблюдается тенденция к установке относительно компактных средств РЭБ на различные типы техники, рассказал «Известиям» военный эксперт Юрий Лямин.

— Такие системы способны отсекать часть угроз, и их должно быть много, — отметил он. — Речь идет не о единичных мощных комплексах, а о массовых средствах защиты. Чем мощнее система, тем заметнее она для средств разведки противника. Гораздо эффективнее большое количество относительно компактных комплексов, способных противодействовать дронам. Такие системы должны устанавливаться на самую разную технику.

По словам эксперта, именно массовое внедрение мобильных средств РЭБ становится одним из ключевых направлений развития защиты войск и техники от беспилотников в зоне спецоперации.

Как РЭБ применяют в зоне СВО

Ранее «Известия» сообщали, что в войсках сформированы мобильные группы РЭБ. Они должны обнаруживать FPV-дроны противника и сажать их до нанесения удара. Специальные детекторы находят БПЛА, а аппаратура постановки помех позволяет создать защитный купол над большой территорией.

Мобильные группы РЭБ передвигаются на пикапах повышенной проходимости. В их кузове размещаются переносной комплекс постановки помех, бензиновый генератор для выработки электричества, боекомплект и запас топлива.

В составе подразделения служат несколько человек. При необходимости они выдвигаются в район, где есть угроза атак БПЛА, и начинают следить за воздушной обстановкой с помощью дронов-детекторов.

Мобильные группы прикрывают войска, а также населенные пункты в ближнем тылу. Они стараются действовать на опережение: определяют вероятные направления ударов и заранее выдвигаются на позиции. Это помогает им отразить атаки врага до того, как дроны окажутся в глубине российских позиций.

Роман Крецул