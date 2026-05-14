Вестник Мордовии

Появление в КНДР 155-мм САУ, бьющей на 60 км, испугало многих врагов

Источник изображения: Фото: ЦТАК

Несмотря на ошеломительные успехи в ракетостроении, в КНДР не стали отказываться от обычной ствольной артиллерии. Наоборот, в дружественной нам стране продолжили работать над такой новой техникой. В результате в 2018 году на параде в Пхеньяне впервые были показаны самоходки нового поколения.

Информации о них озвучивалось не много - поначалу не был даже известен калибр орудий. Хотя некоторые источники с самого начала предполагали, что он составляет 155 мм. Позже эта информация подтвердилась. Также стало известно и название САУ - "Чучхе-107".

И вот в настоящее время, судя по сообщениям агентства ЦТАК, эти боевые машины находятся в серийном производстве и поступают в армейские подразделения, причем передачи будут осуществляться одновременно по несколько десятков штук.

Большим достижением стало освоение производства боеприпасов, способных бить на 60 километров.

Кроме того, появлялась информация о работах над так называемыми модулями коррекции траектории, которые значительно повышают точность попадания. О наличии таких устройств в КНДР известно, и они ранее также демонстрировались.

Создание такой передовой техники сильно напрягло врагов Пхеньяна, теперь кроме ракет на них может еще обрушиться и стальной дождь из высокоточных артиллерийских снарядов.

Алексей Брусилов

