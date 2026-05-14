Эксперт указал на возможность «Сармата» поразить цели любого противника

Дандыкин: ракета «Сармат» способна поражать объекты любого противника

Стратегическая межконтинентальная ракета «Сармат» способна гарантированно поражать объекты на территории любого противника даже в условиях развитой противоракетной обороны (ПРО). Об этом 12 мая в беседе с «Известиями» рассказал военный эксперт Василий Дандыкин.

По его словам, «Сармат» оснащается разделяющимися боеголовками индивидуального наведения и может нести гиперзвуковые планирующие блоки «Авангард», которые уже прошли успешную отработку.

«Ракету очень трудно сбить на старте, а потом эти блоки практически не сбиваемые. Они маневрируют и, соответственно, с такой скорость. в настоящее время возможностей их уничтожить нет», — подчеркнул эксперт.

«Сармат» также может подлетать к цели как с севера, так и с юга, преодолевая современную ПРО. Дандыкин назвал ракету «гарантией мира и жизнеспособности России».

Военный эксперт Алексей Живов в этот же день сообщил, что на данный момент в мире нет сопоставимых по характеристикам аналогов ракеты «Сармат». По словам эксперта, «Сармат» является принципиально новой тяжелой ракетой, созданной в России и предназначенной для замены советской системы «Воевода». Он отметил, что разработка полностью основана на российских комплектующих и не зависит от прежней советской промышленной базы за пределами страны.

Президент России Владимир Путин, в свою очередь, подчеркнул, что «Сармат» — самый мощный ракетный комплекс в мире. Суммарная мощность «Сармата», по словам главы государства, более чем в четыре раза превышает показатели любых западных аналогов.