Межконтинентальные гарантии

Редактор портала Militaryrussia Дмитрий Корнев — о новой ракете «Сармат» и ее боевых возможностях

Сегодня командующий РВСН Сергей Каракаев доложил президенту об успешных испытаниях ракеты «Сармат» и развертывании пусковых установок для нее. Он отметил, что ее появление «значительно повысит боевые возможности наземной группировки стратегических ядерных сил по гарантированному поражению объектов и решению задач стратегического сдерживания».

Каракаев также сообщил, что по своим возможностям «Сармат» превосходит своего предшественника — ракету «Воевода», которая была разработана еще в советское время.

У нового изделия лучшие характеристики в первую очередь по дальности полета, забрасываемому весу, готовности к пуску. Применяемый комплекс средств противодействия позволяет гарантированно преодолевать существующие и перспективные средства противоракетной обороны (ПРО), пояснил командующий РВСН.

Давайте разберемся, какое оружие получила наша армия. «Сармат» — это тяжелая жидкостная межконтинентальная баллистическая ракета. Сейчас уже можно сказать, что проект по ее созданию завершился успешно. Это огромная заслуга основного разработчика — Государственного ракетного центра имени Макеева в городе Миассе. При этом не стоит забывать, что она создавалась совместно с НПО машиностроения и другими предприятиями, которые входят в кооперацию с миасскими оборонщиками.

Есть все основания говорить, что наши Вооруженные силы получили ракету, которой сегодня нет равных в мире. При взлетной массе около 208 т она может забрасывать не менее 10 т на дальность до 18 тыс. км.

Забрасываемая масса в данном случае — это средства преодоления ПРО, боевое оснащение и ступень разведения боевых блоков, которые имеют свои системы управления.

Ракета может лететь к цели не по кратчайшей траектории — например, не через Северный, а через Южный полюс. Именно на этом направлении у вероятного противника, США, не развернуты системы противоракетной обороны.

Немаловажно и то, что «Сармат» получил современные гиперзвуковые управляемые боевые блоки — их точное число неизвестно, но можно с большой долей вероятности сказать, что их будет не меньше 10.

Они будут заходить на цель с гиперзвуковой скоростью, и сбить их будет практически невозможно или крайне сложно даже для самой современной системы ПРО. Точные цифры мощности боезарядов не назывались, но это примерно 700 килотонн у каждого.

Такие возможности ракета получила благодаря тому, что ее разработчики реализовали несколько прорывных технологических решений.

Корпус ракеты выполнен с «вафельной» фрезеровкой поверхностей блоков — и внутри, и снаружи. На «Воеводе» такая поверхность была только внутри. Ее появление на наружной поверхности ракеты — это возможность сэкономить несколько сотен килограммов на конструкции с сохранением прочности.

Еще один выигрыш в массе, предположительно, дают утопленные в топливные баки двигатели на маршевых ступенях. Такая компоновка всегда была отличительной чертой разработок ГРЦ имени Макеева. Ее, в частности, получила ракета «Синева» — самая эффективная по массе межконтинентальная ракета для подводных лодок.

«Сармат» также получил более мощные, чем у предшественницы, двигатели. Скорее всего, при их создании учитывался опыт создания «Воеводы», а также наших новейших космических ракет.

Современные компьютеры и электроника, имеющие небольшие размеры, если их сравнивать с аналогами 1980-х годов, помогли сделать максимально компактный приборный отсек.

Сегодняшний пуск является одной из основополагающих вех в завершении летных испытаний «Сармата». Дальше, возможно, последует еще 1–2 тестовых запусков. Затем «Сармат» будет принят на вооружение и заступит на боевое дежурство. Такого класса ракет нет, повторюсь, ни у кого в мире. Именно они гарантируют неотвратимый ответный удар по территории любого государства-агрессора.

