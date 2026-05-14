В России указали на неуязвимость «Сармата» к любым средствам противодействия

Живов: «Сармат» на данный момент неуязвим к любым средствам противодействия

Российская межконтинентальная баллистическая ракета «Сармат» на данный момент является неуязвимой для существующих систем противоракетной обороны. Об этом 12 мая рассказал «Известиям» военный эксперт Алексей Живов.

По словам эксперта, «Сармат» представляет собой принципиально новую тяжелую ракету, пришедшую на смену советской ракете «Воевода», известной на Западе как SS-18. Он подчеркнул, что новая разработка полностью создана в России и не зависит от украинских производственных мощностей.

«Это самая мощная, самая тяжелая и самая дальнобойная ракета, которая берет наибольшее количество полезной нагрузки», — отметил он.

Живов пояснил, что ракета способна нести до 10 т полезной нагрузки, включая гиперзвуковые блоки «Авангард», ложные цели и средства радиоэлектронного противодействия. По его словам, именно это делает перехват «Сармата» крайне затруднительным.

Эксперт отметил, что наиболее уязвимым этапом для межконтинентальных ракет традиционно считается стартовый участок траектории, когда ракета выходит из шахты и набирает скорость. Однако в случае с «Сарматом», как утверждает Живов, применены новые технические решения.

«Сейчас за счет нововведений «Сармат» практически невозможно перехватить даже на стартовом участке маршрута, что делает его на данный момент неуязвимым к любым средствам противодействия», — заявил Живов.

Он также подчеркнул, что ракета является важнейшим элементом российской системы ядерного сдерживания и влияет на стратегический баланс сил в мире.

По словам Живова, успешные испытания комплекса уже состоялись, а сама ракета готова к постановке на вооружение. Эксперт добавил, что появление «Сармата» и гиперзвуковых блоков «Авангард» должно «охладить пыл» стран НАТО в вопросах давления на Россию.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в этот же день рассказал, что Россия уведомила США и другие страны об испытаниях ракетного комплекса «Сармат». Президент России Владимир Путин подчеркнул, что «Сармат» — самый мощный ракетный комплекс в мире. Суммарная мощность «Сармата», по словам главы государства, более чем в четыре раза превышает показатели любых западных аналогов.