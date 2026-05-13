Военно-политическое обозрение (Беларусь)

«Помощь» идёт

Источник изображения: belvpo.com

Мониторинговые источники отмечают, что в польский Жешув с АвБ ВВС США Дувер прибыл транспортный Boeing 747-46NF зафрахтованный транспортным командованием США. Вероятнее всего, осуществлена первая поставка одобренного Вашингтоном от 5 мая 2026 года, пакета JDAM-ER в рамках программы Foreign Military Sales.

Отметим, что по данному контракту ВСУ закупают только комплекты модулей планирования, сами корпуса бомб (Mk 82/84) в этот пакет не входят, предполагается использование уже имеющихся запасов.

Напомним, что в одобренный госдепом запрос Киева на закупку оборудования на сумму более 373 млн. долл. входит:

1,2 тыс. комплектов для переоборудования KMU-572 JDAM (предназначены для 500-фунтовых (227 кг) авиабомб серии Mk82, а также для корпусов бомб BLU-111, BLU-126 и BLU-129.).

332 комплекта для переоборудования КМУ-556 JDAM (для неуправляемых бомб массой до 1 тыс. кг) бомб серии Mk 84.

FMU-139 многоцелевые электронные взрыватели. Точное количество поставки неизвестно, поскольку в открытых документах проходит как «необходимое количество». Но вероятно не менее 1,6-1,7 тыс. ед. (обычно закладывается дополнительный объем (от 5% до 10%) для замены неисправных единиц или создания складского резерва), в комплекте идут внешние датчики-генераторы FZU-48/B обеспечивающие эти взрыватели электропитанием на время транспортировки.

Тем самым, Вашингтон подтверждает, что намерен последовательно выполнять свои обязательства по вооружённым поставкам в Европу.

В свою очередь, для российско-украинского конфликта это создаёт несколько заметных эффектов. Прежде всего, JDAM‑ER расширяет возможности украинской авиации, особенно если речь идёт о платформах, которые уже адаптированы под такие комплекты.

Также сигнализирует, что США продолжают линию на усиление возможностей Украины наносить удары по военным объектам, логистике и складам боеприпасов в тыловых районах. Это не меняет баланс мгновенно, но усложняет для ВС РФ снабжение развернутых группировок войск.

В целом поставки JDAM‑ER не перевернут ход конфликта на Украине, но и не приближают перемирие. К слову, без посредника перемирие почти никогда не работает – стороны не верят друг другу, но могут верить третьей стороне.

На этом фоне как никогда символично звучат слова Александра Лукашенко, который в день Победы заявил: «Беларусь призывает все государства к диалогу вместо конфликтов, к развитию вместо разрушения, к сохранению наследия Великой Победы во имя счастливого будущего новых поколений».

Николай Крылов

