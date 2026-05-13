ТАСС

Эксперт Пайн: Россия обеспечивает в ходе СВО частичную демилитаризацию НАТО

Боевая работа операторов БПЛА в зоне СВО
Источник изображения: © РИА Новости / Сергей Бобылев

Американский военный историк напомнил, что российские танки подошли к Киеву и окружили украинскую столицу с трех сторон через 11 дней после начала военной операции

ВАШИНГТОН, 12 мая. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Россия обеспечивает в ходе специальной военной операции (СВО) на Украине в том числе частичную демилитаризацию Организации Североатлантического договора (НАТО). Такое мнение высказал ТАСС отставной офицер штаба Сухопутных войск США, американский военный историк и эксперт по вопросам национальной безопасности Дэвид Пайн.

"Российские силы впечатляюще действуют на оперативном и тактическом уровне <...>", - убежден специалист, который ведет блог The Real War на платформе Substack.

"Это позволяет обеспечивать решение задачи, которую обозначила Россия и которая заключается в демилитаризации Украины. При этом <...> была также обеспечена частичная демилитаризация сил НАТО. Поскольку страны НАТО отправляют Украине все имеющиеся у них запасные системы вооружений", - отметил Пайн. "Поэтому можно сказать, что Россия побеждает в прокси-войне, в которой ей противостоят объединенная военная мощь НАТО и Украина", - подчеркнул американский аналитик.

По его словам, "многие тут, на Западе, забывают, что российские танковые колонны подошли к Киеву на расстояние двух миль (трех с небольшим километров - прим. ТАСС), окружив украинскую столицу с трех направлений по обеим берегам Днепра лишь через 11 дней <...>" после начала СВО. "Российская армия может легко сделать это вновь, если поступит соответствующий приказ Кремля", - прогнозировал Пайн. С его точки зрения, действия России показывают, что она привержена завершению конфликта путем переговоров с Западом, а не "навязывания Украине капитуляции посредством захвата столицы".

Эксперт также выразил сомнение в том, что Соединенные Штаты окажут нажим на ЕС, чтобы тот вел переговоры с Россией о мирном урегулировании на Украине.

