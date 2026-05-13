Суровое испытание: запуском «Сармата» РФ доказала первенство в ракетных ядерных технологиях

Мощность комплекса в четыре раза превосходит аналогичные западные разработки, заявил Владимир Путин

Ракетные войска стратегического назначения 12 мая провели успешный пуск тяжелой межконтинентальной ракеты «Сармат». Владимир Путин поздравил военных и заявил, что мощность этого изделия более чем в четыре раза превышает характеристики западных аналогов. Первый полк с «Сарматами» должен заступить на боевое дежурство до конца года. Проведенный пуск стал важнейшей вехой в испытании новой системы вооружений, а также призван показать недружественным странам, что Россия обладает самыми современными стратегическими ракетами, отметили эксперты.

Самый мощный ракетный комплекс в мире

Об успешном испытательном пуске тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат», Владимиру Путину 12 мая доложил командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) Сергей Каракаев. Он сообщил, что результаты испытаний подтвердили заданные характеристики и правильность заложенных в комплекс решений. По словам Каракаева, первый полк, вооруженный новой ракетой, заступит на боевое дежурство до конца этого года.

Владимир Путин после доклада поздравил российских военных и пожелал дальнейших успехов.

— Это самый мощный ракетный комплекс в мире, не уступающий по мощности стоящему у нас на вооружении ракетному комплексу «Воевода», — подчеркнул глава государства.

Суммарная мощность доставляемого боезаряда более чем в четыре раза превышает мощность любого существующего западного аналога, добавил Путин.

Глава государства сообщил, что новая ракета может двигаться не только по баллистической, но и по суборбитальной траектории, и это позволяет применять ее по целях, расположенным на расстоянии свыше 35 тыс. километров с одновременно улучшенными в два раза характеристиками по точности.

По словам Владимира Путина, параметры «Сармата» дают возможность преодоления всех существующих и перспективных систем противоракетной обороны.

Президент напомнил, что с 2025 года на боевое дежурство поставлен ракетный комплекс средней дальности наземного базирования «Орешник», который также может быть оснащен ядерными боеголовками. Кроме того, на завершающей стадии находится работа над двумя комплексами с малыми ядерными двигательными установками: «Это уникальный беспилотный подводный аппарат «Посейдон» и уникальная крылатая ракета глобальной дальности «Буревестник».

Путин рассказал, что работы по совершенствованию сил сдерживания были возобновлены в России и не прекращаются с начала 2000-х годов.

— Нам было тогда не до этого, надо прямо сказать. Россия переживала очень сложный период своей истории, но после выхода США из Договора по противоракетной обороне в 2002 году мы были вынуждены, хочу это подчеркнуть, вынуждены задуматься над обеспечением своей стратегической безопасности в условиях новой реальности и необходимости сохранения стратегического баланса сил, паритета, — подчеркнул глава государства.

Россия уведомила США и другие страны об испытаниях ракетного комплекса «Сармат». Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. «Разумеется», — сказал Песков в ответ на вопрос об уведомлении других стран об испытаниях.

Сигнал недружественным странам

Информация о развитии российских стратегических вооружений должна быть услышана за пределами РФ, заявил «Известиям» заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев.

— Очень хорошо, что у России есть такое оружие. Очень хорошо, что мы заявляем об этом публично — в данном случае в формате доклада Верховному главнокомандующему со стороны Министерства обороны. И это совершенно точно должно быть услышано за пределами России, особенно в тех странах, которые желают России стратегического поражения. По определению стратегическое поражение стране, обладающей ядерным оружием, нанести невозможно, — сказал он.

При этом сенатор подчеркнул, что не стал бы считать «сигнал Западу» главным мотивом развития российских вооружений. По его словам, эта программа носит долгосрочный стратегический характер.

— С моей точки зрения, это последовательное и планомерное развитие всех видов вооружений, включая комплекс стратегических ядерных сил, которые должны находиться на вооружении России для исчерпывающего обеспечения нашей обороноспособности, — отметил Косачев.

Он добавил, что на Западе внимательно следят за развитием российских Вооруженных сил и анализируют эту информацию с точки зрения собственной безопасности.

Первая в постсоветское время

Проведенный пуск является одной из основополагающих вех в завершении летных испытаний «Сармата», рассказал «Известиям» редактор портала Militaryrussia Дмитрий Корнев. По его мнению, дальше могут последовать еще один или два пуска, после чего ракета будет принята на вооружение и начнет поступать на боевое дежурство.

Эксперт отметил, что «Сармат» — самая мощная баллистическая ракета из тех, которые когда-либо были созданы человечеством. Первый ее запуск состоялся 20 апреля 2022 года, а сейчас проведен второй успешный пуск.

— Проект идет непросто, прежде всего потому, что в современной России ракеты такого класса ни разу не создавались, — пояснил Дмитрий Корнев. — Это первая тяжелая жидкостная баллистическая ракета, которая создается в Российской Федерации после развала Советского Союза. Она имеет рекордную массу 200 с небольшим тонн.

Он отметил, что «Сармат» может нести около 10 тонн полезной нагрузки. Это позволяет доставлять к целям более 10 боевых блоков среднего класса мощности.

— Энергетические возможности жидкостной тяжелой ракеты позволяют наносить удар не только по кратчайшему маршруту, но и, например, через Южный полюс, то есть с любой точки выхода на цель. То есть, удар «Сармата» в таком случае будет наноситься с совершенно неожиданной стороны, где нет противоракетной обороны противника, — рассказал эксперт.

По его словам, отразить такой удар очень сложно, а если он еще идет с неожиданного направления, то это в принципе невозможно.

Стратегическая межконтинентальная ракета «Сармат» придет на смену тяжелой ракете «Воевода», которой в западных странах во время холодной войны дали кодовое обозначения «Сатана», отметил военный эксперт Виктор Литовкин.

— В нашей армии когда-то было 310 ракет «Воевода», — рассказал он «Известиям». — Они в первую очередь предназначались для нанесения ответного удара по США. Важно, что шахты от «Воеводы» подходят для размещения новых боеприпасов, конечно, после определенной модернизации.

Вооруженные силы России обновили свой стратегический ядерный потенциал на 95%, напомнил Виктор Литовкин.

— Барак Обама будучи президентом выделил $2 трлн на создание новой тяжелой ракеты, но США не могут ее сделать до сих пор, — отметил эксперт. — Есть у американцев и сложности с производством новый боеголовок. Им сейчас остро не хватает урана для того, чтобы обновить их.

Для вероятного противника проведенный пуск — это сигнал, что Россия обладает самыми современными моделями стратегических ракет: более мощными, дальнобойными, маневренными, способными гарантировано обходить системы противоракетной обороны, отметил военный эксперт Вадим Козюлин.

— Это значит, что наш ответный удар настигнет любую страну-агрессора, — пояснил он. — Сейчас в недружественных нам западных странах активно ищут наши слабые места и, в общем, любой повод использовать для того, чтобы преуменьшить наши возможности. Но новая ракета как раз говорит о другом — наш ядерный щит достаточно хорош, чтобы защитить страну. Это важно, что Россия и лично Путин много внимания уделяет именно модернизации ракетной техники и ядерной триады. Она активно развивается.

Демонстрация возможностей

Демонстрация возможностей российских стратегических вооружений связана с реакцией Запада на предложение о возобновлении переговоров, рассказал «Известиям» замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Евгений Семибратов.

По его словам, Москва обозначила готовность к прямым контактам с Европой, однако западные страны встретили эту инициативу скептически. В частности, там отвергли возможную роль бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шредера как переговорщика. На этом фоне, считает эксперт, Россия показывает, что ее национальные интересы и суверенитет остаются ключевыми элементами внешней политики.

Семибратов отметил, что развитие стратегических вооружений становится особенно значимым в условиях разрушения прежней системы контроля над вооружениями. По его оценке, ситуация всё больше напоминает худшие периоды холодной войны, когда ключевые виды наступательных вооружений не были ограничены полноценными международными договоренностями. В таких условиях, добавил он, готовность российского ВПК быстро обеспечивать армию необходимыми средствами делает противников России более уязвимыми.

— В идеале это должно сделать их более адекватными и готовыми к нормальным переговорам, — подчеркнул он.

Семибратов также связал заявления о российских вооружениях с активностью европейских стран в ядерной сфере. По его словам, Франция стремится усилить собственную роль в европейской системе сдерживания, однако российский ядерный потенциал остается значительно более серьезным фактором.

Россия напоминает своим европейским соседям, что ее ядерный потенциал, несмотря на попытки Парижа усилить собственную роль и переложить финансирование своего ядерного арсенала на весь Евросоюз, остается куда более серьезным и опасным, заключил эксперт.

Роман Крецул

Богдан Степовой

Даниил Сечкин