Водородный вертолет впервые выполнил полетный цикл в реальных условиях

Robinson R44 на водороде

Модифицированный Robinson R44 поднялся с аэродрома Ролан-Дезурди в Бромоне, Квебек, и совершил полноценный полет: взлет, набор высоты, движение по маршруту, заход на посадку и посадку. По заявлению разработчиков, это первый водородный вертолет, выполнивший такой цикл в реальных условиях.

Испытание стало важным шагом после мартовского полета, когда машина лишь зависла в воздухе на на три минуты. За проектом стоит Unither Bioélectronique, канадская структура United Therapeutics. Конечная цель разработки — не аэротакси, а транспорт для доставки донорских органов. В Robinson R44 ДВС заменили электрической силовой установкой: два топливных элемента PEM в задней части кабины вырабатывают электричество из водорода и кислорода, выделяя только воду. Электродвигатель magniX установлен на месте прежнего мотора, а литий-ионная батарея помогает при пиковых нагрузках во время взлета и маневров. Следующий этап — перенос архитектуры на более крупный Robinson R66 и получение сертификатов Transport Canada и FAA. Целевая дальность — 200–250 морских миль, или 370–463 км.

