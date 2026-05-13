Путину по ВКС доложили об успешном испытании комплекса «Сармат». Главное

Источник изображения: Фото: Министерство обороны РФ

РВСН провели успешный пуск новейшей ракеты «Сармат»

Президент РФ Владимир Путин оценил мощность ракетного комплекса стратегического назначения стационарного шахтного базирования с межконтинентальной баллистической ракетой «Сармат», назвав его самым мощным во всем мире. В ходе совещания с военнослужащими в формате видеоконференции во вторник, 12 мая, глава государства подчеркнул силу и иной военной техники страны. Все подробности — в материале «Известий».

Ракетный комплекс «Сармат»

Министерство обороны РФ показало испытание ракетного комплекса «Сармат». Командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) Сергей Каракаев подчеркнул, что результатом испытаний подтверждена правильность заложенных конструкторских и технологических решений, а также реализуемость ракетным комплексом заданных характеристик. По его словам, «Сармат» создается на замену советскому комплексу «Воевода».


Путин поздравил военных с успешным запуском и пожелал успехов в дальнейшем.

«Во-первых, это самый мощный ракетный комплекс в мире, не уступающий по мощности стоящему у нас на вооружении ракетному комплексу «Воевода», — подчеркнул глава государства.

Каракаев подчеркнул, что развертывание пусковых установок с ракетным комплексом «Сармат» значительно повысят боевые возможности наземной группировки стратегических ядерных сил по гарантированному поражению объектов и решению задач стратегического сдерживания. Президент РФ, в свою очередь, заявил, что в конце текущего года «Сармат» будет поставлен на боевое дежурство.

Совершенствование вооружений армии РФ

Путин напомнил, что работы по совершенствованию сил сдерживания были возобновлены в России и не прекращаются с начала 2000-х годов.

«Нам было тогда не до этого, надо прямо сказать. Россия переживала очень сложный период своей истории, но после выхода США из Договора по противоракетной обороне в 2002 году мы были вынуждены, хочу это подчеркнуть, вынуждены задуматься над обеспечением своей стратегической безопасности в условиях новой реальности и необходимости сохранения стратегического баланса сил, паритета», — подчеркнул глава государства.

По его словам, после этого в России начались работы по созданию перспективных комплексов, которые не имеют аналогов, обеспечивают гарантированное преодоление существующих и перспективных систем противоракетной обороны.

Президент России напомнил, что в 2004 году были начаты работы над ракетным комплексом межконтинентальной дальности «Авангард». Он стоит на боевом дежурстве с 2019 года. В стране появилась гиперзвуковая ракета воздушного базирования средней дальности «Кинжал». Она, в свою очередь, находится на боевом дежурстве с 2017 года и уже применяется в ходе специальной военной операции (СВО). При этом Путин уточнил, что работа по ее совершенствованию продолжается.

Кроме того, глава государства отметил, что на текущий момент на завершающей стадии находятся работы над двумя комплексами с малыми ядерными двигательными установками — это уникальный беспилотный подводный аппарат «Посейдон» и уникальная крылатая ракета глобальной дальности «Буревестник».

Ракетный комплекс «Сармат»: характеристики

Суммарная мощность «Сармата», по словам Путина, более чем в четыре раза превышает показатели любых западных аналогов. Самой важной характеристикой комплекса он назвал способность ракеты двигаться не только по баллистической, но также и по суборбитальной траектории.

В том числе президент РФ обратил внимание, что это позволяет обеспечить дальность применения свыше 35 тыс. км с одновременно улучшенными в два раза характеристиками по точности и с возможностью преодоления всех существующих и перспективных систем противоракетной обороны.

