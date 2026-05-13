РИА Новости

"Сармат" по мощности не уступает комплексу "Воевода", заявил Путин

Президент РФ Владимир Путин
Источник изображения: © РИА Новости / Сергей Бобылев

МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Ракетный комплекс "Сармат" не уступает по мощности стоящему сейчас на вооружении РФ комплексу "Воевода" советского производства, сообщил президент РФ Владимир Путин.

Глава государства во вторник принял доклад командующего РВСН Сергея Каракаева об успешном испытании ракетного комплекса "Сармат".

"Это самый мощный ракетный комплекс в мире, не уступающий по мощности стоящему у нас на вооружении ракетному комплексу "Воевода", как только что было сказано, еще советского производства", - сказал Путин.

Он отметил, что суммарная мощность доставляемого боезаряда комплекса "Сармат" более чем в четыре раза превышает мощность любого самого мощного западного аналога.

