Путин назвал "Сармат" самым мощным ракетным комплексом в мире

Путин: комплекс "Сармат" по мощности в четыре раза превышает западные аналоги

МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. "Сармат" - самый мощный ракетный комплекс в мире, суммарная мощность доставляемого боезаряда более чем в четыре раза превышает мощность любого западного аналога, заявил президент России Владимир Путин.

Путин принял с докладом командующего Ракетными войсками стратегического назначения Сергея Каракаева, который рассказал об испытании ракетного комплекса "Сармат".

"Это самый мощный ракетный комплекс в мире, не уступающий по мощности стоящему у нас на вооружении ракетному комплексу "Воевода", как только что было сказано, ещё советского производства. Суммарная мощность доставляемого боезаряда более чем в четыре раза превышает мощность любого существующего самого мощного западного аналога", - сказал Путин.