Дональд Трамп настоял на ядерной силовой установке для линкоров класса Trump

Новейшие американские линкоры класса Trump получат ядерную силовую установку, такое решение приняли ВМС США. Об этом сообщает USNI News.

Американский флот определился с силовой установкой новейших линкоров класса Trump — она будет ядерной, хотя это значительно поднимает стоимость корабля. Предварительно, стоимость одного линкора составит примерно 17 млрд долларов, что превышает стоимость новейших авианосцев класса Ford, строительство которых обходится примерно в 13-15 млрд долларов за единицу. Таким образом, новые линкоры станут самыми дорогими надводными кораблями в истории американского флота.

Заказ первого линкора нового класса запланирован на 2028 финансовый год, а ввод в эксплуатацию — на 2036. Всего ВМС США планируют получить 15 единиц типа Trump в период с 2028 по 2055 финансовый год. Закладка и строительство планируются таким образом, чтобы получать по новому кораблю каждые два года, кроме 2030 и 3031 годов. Но это планы, уже сейчас строительство новых авианосцев идет с задержкой в два года, верфь Newport News Shipbuilding не справляется с нагрузкой. А она является единственной площадкой для строительства атомных надводных кораблей.

Как утверждают в командовании ВМС США, новые линкоры не являются заменой эсминцам, они будут выступать в качестве платформы для массированных ударов на большую дальность, а также служить центрами управлений, развернутыми в океане.

Согласно опубликованным данным, водоизмещение линкор будет иметь примерно 35 000 тонн, длину корпуса от 256 до 268 метров, максимальную скорость более 30 узлов. В арсенал кораблей войдут: универсальные вертикальные пусковые установки для ядерных, конвенциональных и гиперзвуковых ракет, электромагнитные рельсовые пушки, 127-мм артиллерийские установки и боевые лазеры.

Кстати, министра ВМС США Джона Фелана сняли по причине того, что он выступал против ядерных силовых установок на линкорах, считая их слишком сложными и дорогими. А на максимальном «технологическом превосходстве» кораблей настаивал лично Дональд Трамп.