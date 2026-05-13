Военное обозрение

Дональд Трамп настоял на ядерной силовой установке для линкоров класса Trump

Источник изображения: topwar.ru

Новейшие американские линкоры класса Trump получат ядерную силовую установку, такое решение приняли ВМС США. Об этом сообщает USNI News.

Американский флот определился с силовой установкой новейших линкоров класса Trump — она будет ядерной, хотя это значительно поднимает стоимость корабля. Предварительно, стоимость одного линкора составит примерно 17 млрд долларов, что превышает стоимость новейших авианосцев класса Ford, строительство которых обходится примерно в 13-15 млрд долларов за единицу. Таким образом, новые линкоры станут самыми дорогими надводными кораблями в истории американского флота.

Заказ первого линкора нового класса запланирован на 2028 финансовый год, а ввод в эксплуатацию — на 2036. Всего ВМС США планируют получить 15 единиц типа Trump в период с 2028 по 2055 финансовый год. Закладка и строительство планируются таким образом, чтобы получать по новому кораблю каждые два года, кроме 2030 и 3031 годов. Но это планы, уже сейчас строительство новых авианосцев идет с задержкой в два года, верфь Newport News Shipbuilding не справляется с нагрузкой. А она является единственной площадкой для строительства атомных надводных кораблей.

Как утверждают в командовании ВМС США, новые линкоры не являются заменой эсминцам, они будут выступать в качестве платформы для массированных ударов на большую дальность, а также служить центрами управлений, развернутыми в океане.

Согласно опубликованным данным, водоизмещение линкор будет иметь примерно 35 000 тонн, длину корпуса от 256 до 268 метров, максимальную скорость более 30 узлов. В арсенал кораблей войдут: универсальные вертикальные пусковые установки для ядерных, конвенциональных и гиперзвуковых ракет, электромагнитные рельсовые пушки, 127-мм артиллерийские установки и боевые лазеры.

Кстати, министра ВМС США Джона Фелана сняли по причине того, что он выступал против ядерных силовых установок на линкорах, считая их слишком сложными и дорогими. А на максимальном «технологическом превосходстве» кораблей настаивал лично Дональд Трамп.

