Работы над "Сарматом" были публично анонсированы, заявил Путин

Путин: работы над ракетной системой "Сармат" были публично анонсированы

МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Работы над ракетной системой "Сармат" были публично анонсированы, напомнил президент РФ Владимир Путин.

Путин во вторник принял с докладом командующего Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) Сергея Каракаева, который сообщил об успешном пуске новейшего ракетного комплекса "Сармат".

"Мы начали работу над ним ("Сарматом" - ред.) в 2011 году. В 2018 году эти работы и преимущества новых перспективных ракетных систем, в том числе и "Сармата", были публично анонсированы", - сказал Путин в ходе встречи.

Верховный главнокомандующий вооруженными силами РФ уточнил, что это самый мощный ракетный комплекс в мире, превосходящий по мощности западные аналоги более чем в четыре раза, способный двигаться не только по баллистической, но и по суборбитальной траектории, что обеспечивает дальность свыше 35 тысяч километров и улучшенную в два раза точность.