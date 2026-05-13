РИА Новости

Путину доложили об успешном испытании ракеты "Сармат"

РВСН провели успешный пуск новейшей ракеты "Сармат"

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Российские военные провели успешный пуск новейшей ракеты "Сармат", заявил командующий РВСН Сергей Каракаев на совещании с Владимиром Путиным.

"Сегодня в 11 часов 15 минут <...> проведен пуск новейшей тяжелой жидкостной межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат". Задача выполнена", — доложил он.

Путин, в свою очередь, назвал "Сармат" самым мощным комплексом в мире, который преодолевает все имеющиеся системы ПРО:

  • суммарная мощность доставляемого боезаряда более чем в четыре раза превышает показатели любого западного аналога;
  • ракета может двигаться не только по баллистической, но и по суборбитальной траектории;
  • дальность полета превышает 35 тысяч километров.

Первый ракетный полк поставят на боевое дежурство до конца года, добавил президент.

Вооружения, не имеющие аналогов

Россия модернизирует силы ядерного сдерживания с начала 2000-х годов, когда США вышли из Договора по ПРО.

"У нас появилась гиперзвуковая ракета воздушного базирования средней дальности "Кинжал", находящаяся на дежурстве с 2017 года. Она применяется в ходе спецоперации, но ее совершенствование, в том числе повышение точности в неядерном оснащении, продолжается", — отметил Путин.

Кроме того, практически завершились работы над беспилотным подводным аппаратом "Посейдон" и крылатой ракетой глобальной дальности "Буревестник". А с прошлого года на боевом дежурстве стоит комплекс средней дальности наземного базирования "Орешник", который также можно оснастить ядерными боеголовками, подчеркнул он.

