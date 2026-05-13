Войти
Известия.ru

Путин включил Цивилева в состав Совета по обеспечению потребностей ВС России

417
0
0
Источник изображения: Фото: РИА Новости/Дмитрий Астахов

Президент России Владимир Путин включил главу Минэнерго Сергея Цивилева в состав Координационного совета при правительстве по обеспечению потребностей Вооруженных сил (ВС) РФ. Соответствующий указ 12 мая опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Внести в состав Координационного совета при Правительстве Российской Федерации по обеспечению потребностей Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов <...> изменение, включив в него Цивилева С.Е. — министра энергетики Российской Федерации», — говорится в тексте документа.

Совет был создан в октябре 2022 года указом Путина. Его возглавляет председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Также в состав входят глава Минпромторга Антон Алиханов, вице-премьер Денис Мантуров, глава Минобороны Андрей Белоусов, директор ФСБ Александр Бортников и многие другие.

Указ вступает в силу со дня подписания.

Путин 29 декабря 2025 года в рамках совещания по развитию обстановки в зоне СВО заявил, что герои спецоперации являются примером служения Отечеству. Помимо этого, Путин отметил, что решающую роль в успехе ВС РФ в рамках СВО играют военнослужащие, ежедневно рискующие своей жизнью и проявляющие мужество и героизм.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Минпромторг РФ
Персоны
Мантуров Денис
Путин Владимир
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 13.05 14:33
  • 15767
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 13.05 12:56
  • 74
Гендиректор ОАК Слюсарь: испытания SSJ New с российскими двигателями начнутся осенью - Интервью ТАСС
  • 13.05 01:48
  • 1
«Извините, я ошибся»: в США обсуждают искусственный интеллект в науке
  • 13.05 01:34
  • 1
Франция отказалась создавать крупные зарубежные военные базы
  • 13.05 01:29
  • 3
Уязвимость кораблей ВМС США в Ормузском проливе связали с проблемой радиогоризонта
  • 12.05 17:20
  • 0
«Помощь» идёт
  • 12.05 17:10
  • 0
Минск – Варшаве: «Мяч на вашей стороне!»
  • 12.05 04:47
  • 0
Комментарий к ""Это сыграло решающую роль". Какой танк признали лучшим в мире"
  • 12.05 03:18
  • 1
Технологический рывок Китая оставит Европу далеко позади
  • 12.05 03:05
  • 1
Военная спираль раскручивается
  • 11.05 23:42
  • 0
Комментарий к "Стало известно об опережении Россией Запада в важном военном аспекте"
  • 11.05 19:21
  • 2
В Китае за коррупцию приговорили к смертной казни двух экс-министров обороны
  • 11.05 11:56
  • 0
Кулуары переговоров
  • 11.05 11:47
  • 0
Европа без США
  • 11.05 02:21
  • 1
Экс-глава НАТО Расмуссен предупредил о "распаде" альянса и призвал к созданию нового европейского оборонного блока (Politico, США)