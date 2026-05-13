Путин включил Цивилева в состав Совета по обеспечению потребностей ВС России

Президент России Владимир Путин включил главу Минэнерго Сергея Цивилева в состав Координационного совета при правительстве по обеспечению потребностей Вооруженных сил (ВС) РФ. Соответствующий указ 12 мая опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Внести в состав Координационного совета при Правительстве Российской Федерации по обеспечению потребностей Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов <...> изменение, включив в него Цивилева С.Е. — министра энергетики Российской Федерации», — говорится в тексте документа.

Совет был создан в октябре 2022 года указом Путина. Его возглавляет председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Также в состав входят глава Минпромторга Антон Алиханов, вице-премьер Денис Мантуров, глава Минобороны Андрей Белоусов, директор ФСБ Александр Бортников и многие другие.

Указ вступает в силу со дня подписания.

