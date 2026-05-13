Путин рассказал о работе по совершенствованию ракеты "Кинжал"

Президент России Владимир Путин
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Работы по совершенствованию гиперзвуковой ракеты воздушного базирования средней дальности "Кинжал" продолжаются, заявил президент России Владимир Путин.

Путин во вторник провел встречу с командующим Ракетными войсками стратегического назначения Сергеем Каракаевым.

"У нас появилась гиперзвуковая ракета воздушного базирования средней дальности "Кинжал", находящаяся на дежурстве с 2017 года... Работа по ее совершенствованию, в том числе по повышению точности в неядерном оснащении, продолжается", - сказал глава государства в ходе встречи.

