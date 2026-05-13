ЦАМТО

ВС Польши получили новые БРЭМ M88A2 HERCULES

Американская бронированная ремонтно-эвакуационная машина М88А2 Hercules
Источник изображения: ВАЕ Systems

ЦАМТО, 12 мая. Агентство вооружений МНО Польши и замминистра национальной обороны Польши Павел Бейда сообщили о доставке в страну новой партии ремонтно-эвакуационных машин M88A2 HERCULES (Heavy Equipment Recovery Combat Utility Lift and Evacuation System).

По информации издания RAPORT-wto, техника была отправлена в Польшу в конце марта. M88A2 были доставлены морским транспортом в один из польских портов. Количество прибывших БРЭМ не разглашается.

Как сообщал ЦАМТО, в феврале 2022 года Госдепартамент США одобрил поставку Польше в рамках программы "Иностранные военные продажи" 250 основных боевых танков M1A2 SEPv3 и сопутствующего пакета техники и оборудования, включая 26 БРЭМ M88A2 HERCULES, на сумму до 6 млрд. долл.

В декабре 2022 года Госдепартамент США одобрил поставку Польше еще одной партии из 116 ОБТ M1A1 "Абрамс" с сопутствующим пакетом, включая 12 БРЭМ M88A2 HERCULES.

Кроме того, в ноябре 2025 года Агентство вооружений МНО Польши подписало контракт на поставку 11 дополнительных БРЭМ M88A2, которые присоединятся к 38 машинам данного типа, ранее заказанным вместе с танками.

Первые БРЭМ M88A2 HERCULES были доставлены в Польшу в 2022 году. С учетом последнего контракта в итоге на вооружении ВС Польши будет состоять 49 ед. M88A2.

Производимая американской BAE System Inc. БРЭМ M88A2 HERCULES способна обеспечить эвакуацию с поля боя пораженных, застрявших или вышедших из строя 70-тонных основных боевых танков, включая M1A1 и M1A2, "Леопард-2", а также более легкой техники – LAV, "Страйкер", M2/M3 "Брэдли" и др.

Гусеничная машина весом более 63 т оснащена двигателем Continental AVDS-1790-8CR мощностью 1050 л.с. Основная лебедка обеспечивает тяговое усилие 70 т, вспомогательная – 3 т. Машина оборудована подъемным краном максимальной грузоподъемностью до 35 т. Экипаж состоит из трех человек: командира, оператора и механика, предусмотрено место еще для четырех солдат.

