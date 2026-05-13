Rheinmetall приступил к серийному производству барражирующих боеприпасов FV-014 на заводе в Нойсе

Барражирующий боеприпас FV-014
Барражирующий боеприпас FV-014.
Источник изображения: rheinmetall.com

ЦАМТО, 12 мая. Концерн Rheinmetall запустил серийное производство барражирующих боеприпасов (ББ) собственной разработки FV-014 на заводе в Нойсе (федеральная земля Северный Рейн-Вестфалия, ФРГ).

Об этом в ходе онлайн-заседания годового общего собрания акционеров 12 мая заявил генеральный директор концерна Армин Паппергер.

По данным пресс-службы Rheinmetall, FV-014 относится к классу барражирующих боеприпасов с электрическим силовым агрегатом. Стартовая масса изделия составляет около 20 кг, масса боевой части (БЧ) кумулятивно-осколочного типа (HEDP) – около 5 кг при бронепробиваемости свыше 600 мм по катаному гомогенному бронированию (RHA). Максимальная дальность применения – до 100 км при дальности канала управления порядка 60 км; продолжительность полета – до 70 мин. Запуск осуществляется из транспортно-пускового контейнера с применением стартового ускорителя, после чего раскрываются складные крылья и изделие переходит в режим аэродинамического полета. Система обеспечивает применение в условиях радиоэлектронного подавления. Предусмотрено как одиночное применение, так и групповое в рамках роевой тактики.

До недавнего времени предприятие в Нойсе специализировалось на производстве автомобильных комплектующих в рамках подразделения автокомпонентного бизнеса концерна. В связи с его реструктуризацией предприятие переориентировано на выпуск продукции оборонного назначения. Первоначально производство FV-014 было организовано на площадке в Брауншвейге; завод в Нойсе является второй производственной линией для данного изделия. Боевые части изготавливаются отдельно – на объектах дочернего предприятия концерна RWM Italia на о.Сардиния, что замыкает производственный цикл в пределах стран-членов ЕС. Концерн рассматривает возможность формирования в регионе производственного кластера ("дронового треугольника") в составе площадок Нойс-Дюссельдорф-Вeeзе.

Ведомство по закупкам Бундесвера (BAAINBw) 22 апреля 2026 года подписало с концерном Rheinmetall рамочный контракт на поставку ББ FV-014. Стоимость первоначального заказа оценивается приблизительно в 300 млн. евро (брутто); рамочным соглашением предусматривается опционный объем поставок пятизначного количества изделий, суммарная стоимость контракта оценивается в многомиллиардную сумму. Точный объем закупки Бундесвером не раскрывается. Начало поставок запланировано на первую половину 2027 года – по завершении квалификационных испытаний, намеченных на второй квартал 2026 года. Контракт стал третьим рамочным соглашением Бундесвера по ББ средней дальности, подписанным в текущем году.

FV-014 является собственной разработкой концерна в сегменте барражирующих боеприпасов и дополняет линейку изделий серии HERO (HERO-30, HERO-120, HERO-400), производимых по лицензии израильской компании UVision Air Ltd на мощностях RWM Italia. Первый показ и успешные летные испытания FV-014 были проведены в феврале 2026 года; публичная демонстрация системы состоялась на выставке DSEI (Лондон, сентябрь 2025 года).

