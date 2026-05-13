Джерелиевский: Сбитый украинский Saab 340 использовался для ударов по России

Сбитый Вооруженными силами (ВС) России украинский самолет дальней радиолокационной разведки Saab 340 использовался для нанесения ударов по российской территории. Об этом газете «Взгляд» рассказал военный эксперт Борис Джерелиевский.

Аналитик счел уничтожение Saab 340, который использовался для обнаружения объектов и наведения на них средств поражения, большим успехом армии России. «Скорее всего, он использовался для наведения ударов по территории России», — сказал эксперт.

Джерелиевский допустил, что на борту сбитого самолета могли находиться шведские специалисты.

Ранее Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» сообщил, что российский истребитель пятого поколения Су-57 сбил переданный Украине шведский самолет дальней радиоразведки Saab 340.

В марте издание TWZ написало, что переданный Киеву самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления Saab 340 заметили в небе над Украиной.