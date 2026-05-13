Военное обозрение

В Швейцарии прошёл заводские испытания учебный самолёт Pilatus PC-21 для Канады

Источник изображения: topwar.ru

В Швейцарии, в коммуне Штанс, произошло знаковое событие для Королевских ВВС Канады. Первый Pilatus PC-21, получивший обозначение CT-157 Siskin II (что переводится как «Щегол»), прошел заводские приемочные испытания. Это значит, что канадский учебно-тренировочный самолет нового поколения готов к эксплуатации в Канаде.

Приемочные испытания включали в себя комплексную проверку систем самолета, авионики и общего качества сборки. Ранее, 26 февраля, машина прошла первые летные испытания.

Pilatus PC-21 – это двухместный турбовинтовой низкоплан. Двигатель Pratt & Whitney Canada PT6A-68B мощностью 1600 лошадиных сил. Разгоняется до 685 км/ч. Потолок – 11580 метров. Дальность полета – 1333 километра. На борту есть авионика, способная имитировать боевые системы. Именно такими машинами Канада планирует заменить свой устаревший парк в рамках программы подготовки экипажей FAcT. Контракт предусматривает закупку 19 машин.

Первый канадский «Щегол» уже покрашен в жёлто-синюю ливрею. Теперь на этих самолётах будут учиться канадские курсанты. По задумке Оттавы, эти пилоты когда-нибудь сядут в кабину F-35.

Разработка Pilatus PC-21 началась еще в 1999 году. Первый прототип выпустили через 3 года, тогда же он выполнил первый полет. Далее самолеты строились в том числе на экспорт – на 2024 год они использовались в Испании и Франции. Ранее их заказывали в ОАЭ, Сингапуре, Саудовской Аравии, Катаре, Австралии и Иордании. Теперь настал черёд Канады.

