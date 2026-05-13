Войти
Военное обозрение

Нацразведка США проведёт расследования в отношении зарубежных биолабораторий

329
0
+1

Источник изображения: topwar.ru

Национальная разведка Соединенных Штатов намерена провести расследование в отношении американских биологических лабораторий, размещенных за пределами страны. Всего их насчитывается более 120.

Речь идет в том числе об Украине, где биолаборатории были обнаружены нашими военными еще в первые месяцы СВО. Об их деятельности неоднократно подробно сообщалось на специальных брифингах войск РХБЗ ВС России. Администрация Байдена в то время отрицала обвинения Москвы, к которым присоединился и Пекин, в том, что на Украине размещены американские лаборатории, работающие с опасными патогенами

Американская ежедневная газета The New York Post (NYP) приводит заявление директора Национальной разведки США Тулси Габбард по этому поводу:

Сотрудники ведомства установят, где находятся эти лаборатории, какие патогены в них хранятся и какие именно «исследования» там проводятся.

Издание сообщает, что на Украине находится более четырех десятков лабораторий, в отношении которых уже ведутся расследования сотрудниками разведывательной службы США.

В заявлении Габбард особо отмечается, что в период президентства Джо Байдена члены его администрации «лгали американскому народу о существовании этих финансируемых и обеспечиваемых США биолабораторий и угрожали тем, кто пытался рассказать правду», несмотря на очевидную опасность такой деятельности. Директор Национальной разведки США подчеркнула, что целью расследований будет остановка деятельности лабораторий, угрожающих благополучию всего мира.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
США
Украина
Компании
Минoбороны РФ
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 13.05 14:33
  • 15767
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 13.05 12:56
  • 74
Гендиректор ОАК Слюсарь: испытания SSJ New с российскими двигателями начнутся осенью - Интервью ТАСС
  • 13.05 01:48
  • 1
«Извините, я ошибся»: в США обсуждают искусственный интеллект в науке
  • 13.05 01:34
  • 1
Франция отказалась создавать крупные зарубежные военные базы
  • 13.05 01:29
  • 3
Уязвимость кораблей ВМС США в Ормузском проливе связали с проблемой радиогоризонта
  • 12.05 17:20
  • 0
«Помощь» идёт
  • 12.05 17:10
  • 0
Минск – Варшаве: «Мяч на вашей стороне!»
  • 12.05 04:47
  • 0
Комментарий к ""Это сыграло решающую роль". Какой танк признали лучшим в мире"
  • 12.05 03:18
  • 1
Технологический рывок Китая оставит Европу далеко позади
  • 12.05 03:05
  • 1
Военная спираль раскручивается
  • 11.05 23:42
  • 0
Комментарий к "Стало известно об опережении Россией Запада в важном военном аспекте"
  • 11.05 19:21
  • 2
В Китае за коррупцию приговорили к смертной казни двух экс-министров обороны
  • 11.05 11:56
  • 0
Кулуары переговоров
  • 11.05 11:47
  • 0
Европа без США
  • 11.05 02:21
  • 1
Экс-глава НАТО Расмуссен предупредил о "распаде" альянса и призвал к созданию нового европейского оборонного блока (Politico, США)