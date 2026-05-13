Национальная разведка Соединенных Штатов намерена провести расследование в отношении американских биологических лабораторий, размещенных за пределами страны. Всего их насчитывается более 120.

Речь идет в том числе об Украине, где биолаборатории были обнаружены нашими военными еще в первые месяцы СВО. Об их деятельности неоднократно подробно сообщалось на специальных брифингах войск РХБЗ ВС России. Администрация Байдена в то время отрицала обвинения Москвы, к которым присоединился и Пекин, в том, что на Украине размещены американские лаборатории, работающие с опасными патогенами

Американская ежедневная газета The New York Post (NYP) приводит заявление директора Национальной разведки США Тулси Габбард по этому поводу:

Сотрудники ведомства установят, где находятся эти лаборатории, какие патогены в них хранятся и какие именно «исследования» там проводятся.

Издание сообщает, что на Украине находится более четырех десятков лабораторий, в отношении которых уже ведутся расследования сотрудниками разведывательной службы США.

В заявлении Габбард особо отмечается, что в период президентства Джо Байдена члены его администрации «лгали американскому народу о существовании этих финансируемых и обеспечиваемых США биолабораторий и угрожали тем, кто пытался рассказать правду», несмотря на очевидную опасность такой деятельности. Директор Национальной разведки США подчеркнула, что целью расследований будет остановка деятельности лабораторий, угрожающих благополучию всего мира.