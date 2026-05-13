Альянс НАТО приступил к испытаниям стратосферных мини-аэроплатформ над Балтикой

Стратосферная мини-аэроплатформа
ЦАМТО, 12 мая. В начале мая Командование многодоменных операций – Европа (Multi-Domain Command – Europe, MDC-E) Сухопутных войск США провело испытательные мероприятия с применением малых высотных аэростатов (Micro High-Altitude Balloons, Micro-HAB) в Балтийском регионе.

Мероприятия осуществлялись в координации с союзниками по НАТО. MDC-E дислоцировано в Висбадене (Германия) и действует как передовое командование в интересах Сухопутных войск США в Европе и Африке, сообщает Defence Industry Europe.

По данным Stars and Stripes, запуск аэроплатформ осуществлялся со шведской территории; завершение миссий с проведением операций по восстановлению аппаратов осуществлялось на территории Латвии. Продолжительность каждого полета составляла от 24 до 30 часов. Маршрут Швеция – Латвия обусловлен характеристиками высотных ветровых потоков над Балтийским регионом, обеспечивающих преимущественно восточное смещение свободно дрейфующих аппаратов.

Micro-HAB представляет собой свободно дрейфующий высотный аэростат, движущийся по установившимся ветровым потокам стратосферы. Рабочий диапазон высот – от 18,3 до 21,3 км. Указанный эшелон располагается выше зоны коммерческого воздушного движения, конвективных метеорологических явлений нижней тропосферы и за пределами зоны поражения большинства современных зенитных ракетных комплексов малой дальности. Бортовая нагрузка включает модули сенсорных и коммуникационных систем; детальный состав полезной нагрузки в официальных пресс-релизах не раскрывается, отмечает Interesting Engineering.

В отличие от беспилотных авиационных систем (БАС) с двигательными установками, Micro-HAB не расходует топливо в ходе полета и требует минимального наземного обеспечения при развертывании. Конструктивные особенности платформы обусловливают сниженную по сравнению с пилотируемой и беспилотной авиацией стоимость летного часа. Командующий MDC-E полковник Джеффри Пиклер охарактеризовал проведенные испытания как инструмент оценки применимости аэроплатформ данного класса в интересах будущих многодоменных операций и укрепления оперативной совместимости союзников. По заявлению командования, результаты эксперимента будут переданы союзникам по НАТО.

Испытаниям над Балтикой предшествовала отработка процедур запуска Micro-HAB в рамках учений Arcane Thunder 26, проводившихся с 6 по 29 апреля 2026 года на полигоне Национального учебного центра армии США в Калифорнии. Arcane Thunder 26 было спланировано MDC-E как многодоменное учебное мероприятие с участием союзников по НАТО, в ходе которого изучались возможности в сферах кибернетических операций, космоса, радиоэлектронной борьбы и огневого поражения. Проведение испытаний Micro-HAB в условиях европейского театра военных действий является непосредственным продолжением апрельского экспериментального цикла.

Текущие испытания соответствуют инициативе по сдерживанию на Восточном фланге (Eastern Flank Deterrence Initiative, EFDI) – коалиционной концепции, разрабатываемой V корпусом армии США совместно с союзниками по НАТО. Согласно документу V корпуса от февраля 2026 года, EFDI формирует эшелонированную сеть разнородных и распределенных сенсоров, интегрированных с системами поддержки принятия решений на основе искусственного интеллекта, платформами HIMARS и системами пилотируемо-беспилотного взаимодействия вертолетов AH-64 Apache. Концепция реализует подход "сдерживание отказом" (deterrence by denial): создание нарастающих издержек для потенциального агрессора с первых минут возможного конфликта посредством непрерывного сенсорного покрытия и распределенных огневых средств.

Испытания над Балтикой проведено в контексте расширения программы Task Force X-Baltic (TFX-Baltic), запущенной в январе 2025 года в поддержку миссии Baltic Sentry. В 2025 году в рамках TFX-Baltic в акватории Балтийского моря было испытано 70 воздушных и морских беспилотных систем совместно с союзными ВМС. В феврале 2026 года восемь государств – Дания, Эстония, Финляндия, Германия, Латвия, Литва, Польша и Швеция – заключили соглашение об ускоренном внедрении новых технологических возможностей применительно к морским операциям в Балтийском регионе. Включение Micro-HAB в испытательный цикл является логическим продолжением данной тенденции в воздушно-стратосферном сегменте, отмечает NATO.int.

