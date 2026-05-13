Компания SYPAQ Systems поставила мини-БЛА Corvo X СВ Австралии

Уменьшенный демонстратор создаваемого в интересах австралийской армии дешевого одноразового транспортного беспилотного летательного аппарата SYPAQ Corvo Precision Payload Delivery System (PPDS), февраль 2019 года
Источник изображения: SYPAQ

ЦАМТО, 12 мая. Австралийская компания SYPAQ Systems объявила о завершении поставок и принятии на вооружение Сухопутных войск Австралии малоразмерных БЛА Corvo X.

Поставка реализована в рамках проекта DEF129-SUAS, ранее известного как Land-129 Phase.4B. Компания также разработала долгосрочную программу технического обслуживания, обеспечивающую поставку запасных частей, техническое обслуживание, обучение и поддержку. Данная программа позволит совместно с МО Австралии внедрять инновации, гарантируя, что возможности Corvo X останутся актуальными на перспективу.

Разработанный, спроектированный и произведенный в Австралии Corvo X представляет собой малоразмерный БЛА нового поколения, отличающийся инновационной конфигурацией вертикального взлета и посадки и обеспечивающий большую продолжительность полета в экстремальных погодных условиях. Портативная система снижает физическую и когнитивную нагрузку на оператора, повышая безопасность, гибкость и эффективность выполнения задач.

Как сообщал ЦАМТО, в июле 2024 года австралийская SYPAQ Systems была выбрана для участия в программе поставки СВ Австралии беспилотных летательных аппаратов Corvo X в рамках проекта DEF129-SUAS. Стоимость и количество заказанных БЛА не раскрывались. Поставки планировалось начать в 2025 году.

CorvoX представляет собой разработанный SYPAQ Systems малоразмерный БЛА с поворотными роторами (по одному на каждом крыле), что позволяет выполнять вертикальный взлет и посадку. Размах крыла БЛА – 0,82 м. Он может находиться в воздухе до 50 мин. и выполнять задачи в радиусе до 5 км. Установленная в носовой части мультисенсорная станция разведки GUARDA 70-DN весом 180 гр. оснащена 12-мегапиксельной CMOS-камерой Sony и тепловизионной камерой Boson 640 компании Teledyne FLIR, и позволяет обнаруживать и сопровождать движущиеся цели. БЛА может применяться в экстремальных погодных условиях.

