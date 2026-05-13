Нам нужен Союз в рамках Союза (El Pais, Испания)

El Pais: В ЕС предложили двигаться вперед "малой группой стран"

Последние события в мире наглядно демонстрируют необходимость срочных реформ Евросоюза, пишет El Pais. Авторы статьи предлагают создать группу государств-членов, готовых двигаться вперед, особенно в тех сферах политики, где совместный прогресс всех 27 государств-членов в обозримом будущем недостижим.

Жозеп Боррель

Ги Верхофстадт

Доменек Руис Девеса (Domènec Ruiz Devesa)

Мы находимся в затруднительном положении. Однако это хороший знак. Если бы не трудности, мы никогда ничего не меняли бы. А строить Европу — значит менять текущее положение дел. (Жан Монне)

Европейский союз обеспечил нам более 70 лет мира и процветания. Однако он не был рассчитан на мир, где доминируют континентальные империи. Именно поэтому у нынешнего Союза должно сформироваться более крепкое ядро. Европа — это стареющий континент, отстающий от США и Китая по темпам роста и производительности. Он страдает от низких инвестиций и испытывает все больше проблем с поддержанием своей социальной модели. В то же время Евросоюз столкнулся с глубокой геополитической трансформацией: с востока ее безопасности угрожает Россия, а традиционный союзник, Соединенные Штаты, стал, в лучшем случае ненадежным партнером, а в худшем — враждебной державой.

Доля ЕС составляет всего 5% от мирового населения, а его вклад в мировую экономику все больше сокращается. Поэтому только более сплоченная Европа, экономически и политически единая, которая способна гарантировать собственную безопасность и оборону, сможет эффективно противостоять трем континентальным державам, стремящимся разделить мир на сферы влияния на фоне краха многостороннего порядка. Однако даже после начала российской спецоперации на Украине и угроз Трампа в адрес Гренландии европейские лидеры так и не выдвинули решительных инициатив по укреплению Союза.

Проблема не в отсутствии планов, а в отсутствии консенсуса между двадцатью семью станами Европы. Энрико Летта и Марио Драги представили важный пакет мер по стимулированию роста и повышению конкурентоспособности, который включал завершение создания единого рынка и мобилизацию государственных и частных инвестиций в ключевые секторы. Следующими шагами должны были стать ликвидация национальных барьеров в сфере финансовых услуг, телекоммуникаций, цифровых рынков и энергетики, что стало бы мощным импульсом для экономики ЕС. Также должны быть приняты изменения в законодательстве о банкротстве и корпоративном праве.

Нам также необходимо завершить создание Союза рынков капитала и Банковского союза, чтобы сохранить европейские сбережения и инвестировать их внутри ЕС. Такая экономическая программа не только возродила бы процветание и повысила уровень жизни, но и создала бы технологическую и финансовую основу, необходимую для проявления глобального влияния в защиту наших ценностей и интересов.

Однако этого недостаточно. Учитывая ненадежность США, а значит, и НАТО, Европа должна создать собственную систему обороны и получить возможность принимать решения во внешней политике большинством голосов. Лиссабонский договор уже предусматривает пути достижения этих целей, включая возможность реформ. Тем не менее прогресса нет.

Последние события наглядно демонстрируют необходимость срочных изменений. Война в Иране, блокада Ормузского пролива и бомбардировки в Ливане показали, как даже выпуск совместного заявления может быть затруднен вето одного единственного государства-члена. Ранее Виктор Орбан заблокировал кредит в размере 90 миллиардов евро для Украины, а также двадцатый пакет санкций против России, что поставило под угрозу безопасность всего континента, хотя Венгрия составляет лишь 1% ВВП ЕС и 2% его населения.

Кроме того, Совет до сих пор не смог договориться о создании единого регулятора цифровых услуг, телекоммуникаций и финансовых рынков, что крайне необходимо для полноценного внутреннего рынка Евросоюза. А также все еще не наблюдается продвижения в вопросе создания европейской системы гарантии депозитов, не говоря уже об упорядочения фискальной сферы. Мощные национальные лобби продолжают защищать трансграничные барьеры и фактически контролируют ряд правительств, формируя так называемые меньшинства-блокаторы. Между тем Совет часто применяет правило единогласия даже там, где оно юридически не требуется.

Есть ли решение этой ситуации? Некоторые реформы в рамках единого рынка Совет может принимать по принципу квалифицированного большинства. Однако крупные инициативы в области налогообложения, долгов, внешней политики и обороны, вероятно, будут по-прежнему блокироваться национальными вето. Следовательно, если мы не хотим мириться с текущим положением дел и ставить под угрозу будущее Европы как самостоятельного игрока на мировой арене, настало время создать группу государств-членов, готовых двигаться вперед. Именно таким образом были созданы Шенген и единая валюта.

Эта группа завершила бы формирование внутреннего рынка, приняла бы единое решение в вопросах евро, налогообложения и масштабных инвестиций в технологии, климатическую политику, энергетическую независимость на основе возобновляемых источников и оборонную продукцию. Она учредила бы Европейский совет безопасности и систему обороны с гражданскими компетенциями и собственной цепочкой командования, а также внедрила бы принятие решений большинством голосов во всех областях, включая финансовую, внешнюю политику, налогообложение и оборону. Такой Союз в рамках Союза мог бы быть создан на основе усиленного сотрудничества однородного состава, подкрепленного рамочным соглашением, которое регулировало бы процесс принятия решений и обеспечивало демократический контроль.

В таком опасном мире, когда наша безопасность и само существование находятся под явной угрозой, мы не можем допустить, чтобы одна единственная страна могла тормозить всех остальных. Мы убеждены, что если Германия, Франция, страны Бенилюкса, Польша и Испания возглавят предложение по созданию открытой для всех "Европы 2.0", она станет мощным магнитом для других государств-членов, которые до сих пор колебались в поддержке необходимых реформ.

Поэтому мы призываем граждан мобилизоваться, а европейских лидеров — действовать с духом новаторства, присущим Декларации 9 мая 1950 года.