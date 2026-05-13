Глава киевского режима Владимир Зеленский провел переговоры с главой американской оборонной IT-компании Алексом Карпом. По итогам встречи он заявил, что существуют сферы, в которых они способны принести пользу друг другу.

Об этом политик написал в своем Telegram-канале, положительно охарактеризовав итоги переговоров.

После встречи с представителем ОПК США Зеленский обещает усилить оборону Америки, Украины и их союзников. В ходе беседы стороны обсудили технологическое сотрудничество в военной и гражданской сферах.

Зеленский сообщает:

Условились, что наши команды будут на связи.

В целом, глава киевского режима подчеркнул первостепенную важность сотрудничества Киева с американским военно-промышленным комплексом.

Он написал:

Шаг за шагом развиваем сотрудничество с американским оборонным сектором.

Недавно Алекс Карп опубликовал книгу. Там присутствует ряд тезисов, касающихся развитию западной оборонной сферы. В числе прочего, в своей работе Карп призывает ввести в Америке всеобщую воинскую обязанность. Также он пишет, что пора усиливать оборонную мощь Японии и Германии. Глава оборонной компании также высказывает мысль, что в скором будущем главным фактором сдерживания станет не ядерное оружие, а искусственный интеллект.

Основными клиентами возглавляемой Карпом компании Palantir являются Вооруженные силы, спецслужбы и правоохранительные структуры. Ее продукция поставляется не только американским потребителям, но также поступает в Израиль, Британию, ФРГ и другие страны.