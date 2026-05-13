Войти
Военное обозрение

Зеленский обещает усилить оборону Америки после встречи с представителем ОПК США

391
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Глава киевского режима Владимир Зеленский провел переговоры с главой американской оборонной IT-компании Алексом Карпом. По итогам встречи он заявил, что существуют сферы, в которых они способны принести пользу друг другу.

Об этом политик написал в своем Telegram-канале, положительно охарактеризовав итоги переговоров.

После встречи с представителем ОПК США Зеленский обещает усилить оборону Америки, Украины и их союзников. В ходе беседы стороны обсудили технологическое сотрудничество в военной и гражданской сферах.

Зеленский сообщает:

Условились, что наши команды будут на связи.

В целом, глава киевского режима подчеркнул первостепенную важность сотрудничества Киева с американским военно-промышленным комплексом.

Он написал:

Шаг за шагом развиваем сотрудничество с американским оборонным сектором.

Недавно Алекс Карп опубликовал книгу. Там присутствует ряд тезисов, касающихся развитию западной оборонной сферы. В числе прочего, в своей работе Карп призывает ввести в Америке всеобщую воинскую обязанность. Также он пишет, что пора усиливать оборонную мощь Японии и Германии. Глава оборонной компании также высказывает мысль, что в скором будущем главным фактором сдерживания станет не ядерное оружие, а искусственный интеллект.

Основными клиентами возглавляемой Карпом компании Palantir являются Вооруженные силы, спецслужбы и правоохранительные структуры. Ее продукция поставляется не только американским потребителям, но также поступает в Израиль, Британию, ФРГ и другие страны.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Израиль
США
Украина
Япония
Проекты
Ядерный щит
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 13.05 14:33
  • 15767
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 13.05 12:56
  • 74
Гендиректор ОАК Слюсарь: испытания SSJ New с российскими двигателями начнутся осенью - Интервью ТАСС
  • 13.05 01:48
  • 1
«Извините, я ошибся»: в США обсуждают искусственный интеллект в науке
  • 13.05 01:34
  • 1
Франция отказалась создавать крупные зарубежные военные базы
  • 13.05 01:29
  • 3
Уязвимость кораблей ВМС США в Ормузском проливе связали с проблемой радиогоризонта
  • 12.05 17:20
  • 0
«Помощь» идёт
  • 12.05 17:10
  • 0
Минск – Варшаве: «Мяч на вашей стороне!»
  • 12.05 04:47
  • 0
Комментарий к ""Это сыграло решающую роль". Какой танк признали лучшим в мире"
  • 12.05 03:18
  • 1
Технологический рывок Китая оставит Европу далеко позади
  • 12.05 03:05
  • 1
Военная спираль раскручивается
  • 11.05 23:42
  • 0
Комментарий к "Стало известно об опережении Россией Запада в важном военном аспекте"
  • 11.05 19:21
  • 2
В Китае за коррупцию приговорили к смертной казни двух экс-министров обороны
  • 11.05 11:56
  • 0
Кулуары переговоров
  • 11.05 11:47
  • 0
Европа без США
  • 11.05 02:21
  • 1
Экс-глава НАТО Расмуссен предупредил о "распаде" альянса и призвал к созданию нового европейского оборонного блока (Politico, США)