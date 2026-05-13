Кремль: флот выполняет функции в Мировом океане в соответствии с правом

Песков: флот выполняет функции в Мировом океане в соответствии с правом

МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Военный флот РФ выполняет функции в Мировом океане в строгом соответствии с международным правом, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По данным немецкой прессы, у берегов Германии якобы был замечен большой противолодочный корабль "Североморск". Журналисты задали Пескову вопрос о том, действительно ли Россия направляла туда корабль, и может ли его присутствие там способствовать росту напряженности в регионе.

"Наш военный флот выполняет свои функции в Мировом океане в строгом соответствии с международным правом и международным морским правом", - сказал Песков журналистам.