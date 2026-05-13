Войти
ЦАМТО

Законодательный юань Тайваня утвердил сокращенный специальный оборонный бюджет

371
0
0
Военнослужащие с флагом Тайваня
Военнослужащие с флагом Тайваня.
Источник изображения: © AP Photo / Daniel Ceng

ЦАМТО, 12 мая. Законодательный юань Тайваня одобрил специальный оборонный бюджет в размере 780 млрд. новых тайв. долл. (около 25 млрд. долл. США), сокращенный по сравнению с первоначальной заявкой в объеме 1,25 трлн. новых тайв. долл. (около 39,8 млрд. долл. США).

Как сообщает Bloomberg, альтернативный законопроект оппозиционной партии Гоминьдан, предусматривавший ассигнования в размере 380 млрд. новых тайв. долл., отклонен. В итоге утвержденная сумма значительно превысила предложение Гоминьдана, однако оказалась существенно ниже пакета, запрошенного администрацией президента Лай Циндэ.

Средства специального бюджета подлежат освоению в период с 2026 по 2033 ф.г. и предназначены исключительно для закупок вооружения и военной техники (ВиВТ) производства США. Финансирование ВиВТ национальной разработки в данный пакет не включено. Из общего объема 300 млрд. тайв. долл. выделено на оплату ранее заключенных контрактов на поставку ВиВТ, 480 млрд. тайв. долл. – на будущие закупки, включая зенитные управляемые ракеты (ЗУР) и средства борьбы с БЛА. Согласно положениям закона, соответствующие сделки с американской стороной должны быть согласованы в течение года с момента вступления документа в силу.

В перечень финансируемых программ включены создание многоуровневой системы противовоздушной обороны (ПВО) T-Dome с использованием американских технологий, закупка реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS и 155-мм самоходных артиллерийских установок (САУ) M109. Ассигнования также предусматривают формирование запасов ЗУР для системы ПВО и средств противодействия БЛА.

Программы с элементами искусственного интеллекта и меры поддержки национальной оборонной промышленности, первоначально включенные администрацией в законопроект, исключены из утвержденной редакции.

Исполнительный юань Тайваня приступил к разработке дополнительного законопроекта о финансировании оборонных программ, не вошедших в утвержденную парламентом редакцию специального бюджета. В новый пакет планируется включить финансирование системы ПВО T-Dome в части, не покрытой текущим бюджетом, программ внедрения технологий искусственного интеллекта в производстве ВиВТ, а также ассигнования в поддержку национальной оборонной промышленности. Параллельно в рамках регулярного оборонного бюджета на 2026 ф.г. предусмотрены ассигнования в объеме 949,5 млрд. тайв. долл. (31,27 млрд. долл. США), что соответствует 3,32% ВВП и впервые с 2009 года превышает уровень в 3% ВВП.

Министерство национальной обороны Тайваня ранее отмечало, что правительственный вариант специального бюджета был подготовлен по итогам оценки военных угроз и предусматривал сбалансированное сочетание закупок у США, коммерческих приобретений и развития собственных оборонных технологий. Оппозиция настаивала на усилении парламентского контроля за исполнением бюджета и ограничении объема расходов. Программа реализации утвержденного пакета рассчитана до 2033 ф.г., что продлевает изначально обсуждавшийся горизонт (31 декабря 2028 года).

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Тайвань
Продукция
HIMARS
M109
Проекты
БПЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 13.05 14:33
  • 15767
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 13.05 12:56
  • 74
Гендиректор ОАК Слюсарь: испытания SSJ New с российскими двигателями начнутся осенью - Интервью ТАСС
  • 13.05 01:48
  • 1
«Извините, я ошибся»: в США обсуждают искусственный интеллект в науке
  • 13.05 01:34
  • 1
Франция отказалась создавать крупные зарубежные военные базы
  • 13.05 01:29
  • 3
Уязвимость кораблей ВМС США в Ормузском проливе связали с проблемой радиогоризонта
  • 12.05 17:20
  • 0
«Помощь» идёт
  • 12.05 17:10
  • 0
Минск – Варшаве: «Мяч на вашей стороне!»
  • 12.05 04:47
  • 0
Комментарий к ""Это сыграло решающую роль". Какой танк признали лучшим в мире"
  • 12.05 03:18
  • 1
Технологический рывок Китая оставит Европу далеко позади
  • 12.05 03:05
  • 1
Военная спираль раскручивается
  • 11.05 23:42
  • 0
Комментарий к "Стало известно об опережении Россией Запада в важном военном аспекте"
  • 11.05 19:21
  • 2
В Китае за коррупцию приговорили к смертной казни двух экс-министров обороны
  • 11.05 11:56
  • 0
Кулуары переговоров
  • 11.05 11:47
  • 0
Европа без США
  • 11.05 02:21
  • 1
Экс-глава НАТО Расмуссен предупредил о "распаде" альянса и призвал к созданию нового европейского оборонного блока (Politico, США)