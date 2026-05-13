Германия активизировала переговоры с США по прямой закупке 400 КР Tomahawk

ЦАМТО, 12 мая. Правительство ФРГ возобновило переговоры с администрацией США по прямой закупке 400 крылатых ракет (КР) Tomahawk Block VB и трех наземных мобильных пусковых установок Mid-Range Capability (MRC) Typhon.

Переговоры активизировались после отказа Пентагона от развертывания в Германии американского батальона MDTF (Multi-Domain Task Force) и принятого решения о выводе с территории страны 5 тыс. военнослужащих ВС США.

По данным Financial Times и Politico, правительство Фридриха Мерца возобновило диалог с администрацией США по линии программы "Иностранные военные продажи" (FMS) и направило предварительный запрос на прямую закупку вооружения. Номенклатура запроса включает 400 КР Tomahawk модификации Block VB (многоцелевая версия с возможностью поражения стационарных наземных и подвижных морских целей) и три наземные мобильные ПУ MRC Typhon разработки компании Lockheed Martin, обеспечивающие применение КР Tomahawk и ракет SM-6.

Источники в Берлине указывают на готовность немецкой стороны согласиться на увеличение стоимости контракта и ускоренный график поставок с целью гарантировать исполнение сделки. Изначально размещение комплексов планировалось с 2026 года с последовательным наращиванием группировки до полной боеготовности батальона MDTF. При переходе к прямой закупке Бундесвером сроки постановки на вооружение будут определяться производственными возможностями компаний Raytheon (КР Tomahawk) и Lockheed Martin (ПУ Typhon), а также очередностью поставок по линии FMS.

Закупка КР Tomahawk Block VB и комплексов Typhon рассматривается военно-политическим руководством ФРГ как средство ликвидации "разрыва в ударных средствах" в европейском сегменте НАТО на период до принятия на вооружение европейской разработки – КР большой дальности в рамках инициативы ELSA (European Long-Range Strike Approach). До решения Пентагона немецкая сторона не планировала приобретать для себя КР Tomahawk, рассчитывая на ротационное присутствие американского батальона MDTF на территории ФРГ.

Предыстория договоренностей

В июле 2024 года администрация Дж.Байдена и правительство ФРГ объявили о планах поэтапного размещения в Германии с 2026 года американских высокоточных ударных средств большой дальности: КР Tomahawk, зенитных/многоцелевых ракет SM-6, а также перспективного гиперзвукового оружия Dark Eagle (LRHW). Развертывание предполагалось в рамках американского формирования MDTF и рассматривалось сторонами как компенсация отсутствия у европейских стран-членов НАТО собственных наземных высокоточных комплексов средней и меньшей дальности после выхода США из ДРСМД.

В начале мая 2026 года Министерство обороны США уведомило немецкую сторону об отказе от размещения на территории ФРГ батальона MDTF, оснащенного пусковыми установками Typhon с КР Tomahawk и ракетами SM-6. Параллельно администрация Д.Трампа приняла решение о сокращении американского военного присутствия в Германии на 5 тыс. военнослужащих. Канцлер ФРГ Ф.Мерц 3 мая 2026 года подтвердил приостановку программы размещения Tomahawk, указав, что данное решение Вашингтона не связано с его ранее высказанной критикой президента США.