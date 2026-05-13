"Ростех" запустил акселератор для поиска высокотехнологичных идей

"Ростех" запустил новый проект "Индустриальный код" для поиска высокотехнологичных идей. Как пояснили в пресс-службе госкорпорации, стартапы, малые технологические компании и университетские команды смогут предложить свои решения для более чем 20 гражданских направлений, включая такие, как искусственный интеллект, робототехника, авиация, радиоэлектроника и энергетическое машиностроение. Лучшие из них получат поддержку и будут реализованы на предприятиях "Ростеха".

Ознакомиться с условиями и подать заявку на участие в проекте можно на сайте "Индустриального кода" до 15 июня этого года. По итогам отбора наиболее перспективные решения получат помощь от ведущих отраслевых экспертов и будут доведены до серийного производства.

Госкорпорация "Ростех"

Программа реализуется при поддержке Фонда развития промышленности, Газпромбанка, Агентства по технологическому развитию, негосударственного института развития "Иннопрактика", фондов "Новая химическая индустрия" и "Перспектива", а также других ведущих финансовых институтов, институтов развития и технологических организаций.

"Мы решаем актуальные государственные задачи во многих сферах – от оборонного производства до здравоохранения и микроэлектроники. Такой масштаб заставляет корпорацию находиться в постоянном поиске новых идей, стартапов, проектов для инвестирования и создания новых партнерств, – отметил заместитель гендиректора "Ростеха" Максим Выборных. – В настоящий момент мы реализуем ряд программ, и проект "Индустриальный код" продолжает эту работу. Он нацелен на поиск интересных идей, соответствующих ключевым направлениям наших разработок".

В пресс-службе "Ростеха" добавили, что в рамках акселерационных программ корпорация объединяет усилия своих сотрудников, внешних разработчиков, а также специалистов с практическим опытом применения техники для решения конкретных задач, стоящих перед государством и промышленностью.

В частности, корпорация ежегодно проводит внутрикорпоративный проект "Вектор" для сотрудников "Ростеха". Прошедшие экспертный отбор идеи технологических лидеров получают финансовую поддержку и доводятся до серийного производства. Общий объем финансирования проектов-победителей уже превысил 700 млн рублей.