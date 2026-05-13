Войти
Flotprom

"Ростех" запустил акселератор для поиска высокотехнологичных идей

442
0
0

"Ростех" запустил акселератор для поиска высокотехнологичных идей

"Ростех" запустил новый проект "Индустриальный код" для поиска высокотехнологичных идей. Как пояснили в пресс-службе госкорпорации, стартапы, малые технологические компании и университетские команды смогут предложить свои решения для более чем 20 гражданских направлений, включая такие, как искусственный интеллект, робототехника, авиация, радиоэлектроника и энергетическое машиностроение. Лучшие из них получат поддержку и будут реализованы на предприятиях "Ростеха".

Ознакомиться с условиями и подать заявку на участие в проекте можно на сайте "Индустриального кода" до 15 июня этого года. По итогам отбора наиболее перспективные решения получат помощь от ведущих отраслевых экспертов и будут доведены до серийного производства.

Госкорпорация "Ростех"


Программа реализуется при поддержке Фонда развития промышленности, Газпромбанка, Агентства по технологическому развитию, негосударственного института развития "Иннопрактика", фондов "Новая химическая индустрия" и "Перспектива", а также других ведущих финансовых институтов, институтов развития и технологических организаций.

"Мы решаем актуальные государственные задачи во многих сферах – от оборонного производства до здравоохранения и микроэлектроники. Такой масштаб заставляет корпорацию находиться в постоянном поиске новых идей, стартапов, проектов для инвестирования и создания новых партнерств, – отметил заместитель гендиректора "Ростеха" Максим Выборных. – В настоящий момент мы реализуем ряд программ, и проект "Индустриальный код" продолжает эту работу. Он нацелен на поиск интересных идей, соответствующих ключевым направлениям наших разработок".

В пресс-службе "Ростеха" добавили, что в рамках акселерационных программ корпорация объединяет усилия своих сотрудников, внешних разработчиков, а также специалистов с практическим опытом применения техники для решения конкретных задач, стоящих перед государством и промышленностью.

В частности, корпорация ежегодно проводит внутрикорпоративный проект "Вектор" для сотрудников "Ростеха". Прошедшие экспертный отбор идеи технологических лидеров получают финансовую поддержку и доводятся до серийного производства. Общий объем финансирования проектов-победителей уже превысил 700 млн рублей.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 13.05 14:33
  • 15767
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 13.05 12:56
  • 74
Гендиректор ОАК Слюсарь: испытания SSJ New с российскими двигателями начнутся осенью - Интервью ТАСС
  • 13.05 01:48
  • 1
«Извините, я ошибся»: в США обсуждают искусственный интеллект в науке
  • 13.05 01:34
  • 1
Франция отказалась создавать крупные зарубежные военные базы
  • 13.05 01:29
  • 3
Уязвимость кораблей ВМС США в Ормузском проливе связали с проблемой радиогоризонта
  • 12.05 17:20
  • 0
«Помощь» идёт
  • 12.05 17:10
  • 0
Минск – Варшаве: «Мяч на вашей стороне!»
  • 12.05 04:47
  • 0
Комментарий к ""Это сыграло решающую роль". Какой танк признали лучшим в мире"
  • 12.05 03:18
  • 1
Технологический рывок Китая оставит Европу далеко позади
  • 12.05 03:05
  • 1
Военная спираль раскручивается
  • 11.05 23:42
  • 0
Комментарий к "Стало известно об опережении Россией Запада в важном военном аспекте"
  • 11.05 19:21
  • 2
В Китае за коррупцию приговорили к смертной казни двух экс-министров обороны
  • 11.05 11:56
  • 0
Кулуары переговоров
  • 11.05 11:47
  • 0
Европа без США
  • 11.05 02:21
  • 1
Экс-глава НАТО Расмуссен предупредил о "распаде" альянса и призвал к созданию нового европейского оборонного блока (Politico, США)