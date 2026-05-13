Госкомвоенпром Республики Беларусь сообщил о завершении производства первого серийного образца РЛС "Родник-3Д"

ЦАМТО, 12 мая. ОАО "КБ Радар" завершило сборку первого серийного образца новейшей трехкоординатной РЛС обнаружения маловысотных воздушных объектов "Родник-3Д".

Это важный этап в укреплении обороноспособности Республики Беларусь.

Национальный лидер в сфере радиолокации и радиоэлектронной борьбы приступил к серийному выпуску высокотехнологичного средства обнаружения и сопровождения малоразмерных воздушных целей, разработанного специально для противодействия беспилотным летательным аппаратам. Характеристики РЛС успешно подтверждены в ходе государственных испытаний.

Компактная и мобильная станция "Родник-3Д" способна обнаруживать:

- малоразмерные мультикоптеры на дальностях до 7 км;

- БЛА планерного типа на дистанции до 12 км.

Особенность изделия – его универсальность: РЛС размещается как на мобильных шасси для оперативной работы с необорудованных позиций, так и на стационарных мачтах в системах защиты критической инфраструктуры.

Работа над совершенствованием характеристик "Родник-3Д" будет продолжена.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте Госкомвоенпрома Республики Беларусь.