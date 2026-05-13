Союзники потребовали от США упростить экспорт вооружений из-за нехватки снарядов

ЦАМТО, 12 мая. Группа военных атташе по вопросам меморандумов об оборонном сотрудничестве (DMAG), представляющая 28 стран-союзников США, направила письмо в Конгресс США.

В письме предлагается упростить правила экспорта вооружений и снять бюрократические барьеры для ускоренного восполнения запасов боеприпасов, истощенных на фоне конфликтов на Украине и в Иране, передает "РИА Новости".

"Учитывая существенное истощение наших запасов боеприпасов и затянутые сроки их пополнения, что подрывает потенциал сдерживания, мы призываем принять незамедлительные меры по устранению препятствий для оборонного сотрудничества и поставок вооружений", – отмечается в документе.

Партнеры просят упростить экспортный контроль и повысить финансовый порог сделок, требующих одобрения Конгресса. Согласно письму, это позволит союзникам закупать уже проверенные системы вооружений без лишней бюрократии и повторных согласований.

Как напоминает "РИА Новости", в мае газета Financial Times со ссылкой на осведомленные источники сообщила, что Пентагон предупредил ключевых европейских союзников, включая Великобританию, Польшу и страны Балтии, о возможных длительных задержках поставок вооружений. По данным издания, США вынуждены сместить приоритеты на восполнение собственных арсеналов, истощенных в результате конфликта вокруг Ирана, что ставит под удар своевременную передачу Европе нескольких типов ракетных систем.

Генерал-лейтенант Хит Коллинз, возглавляющий Агентство по противоракетной обороне США, также признал ранее, что Пентагону потребуется несколько лет для восполнения запасов вооружений, израсходованных в ходе операций против Ирана.