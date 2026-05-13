Опубликованы снимки секретной израильской авиабазы в Западном Ираке

Австралийским сервисом Soar Atlas были опубликованы спутниковые снимки высокого разрешения (1,5 метра) секретной израильской авиабазы в Западном Ираке, сделанные 8 марта. Там отчетливо видно недавно построенную взлетно-посадочную полосу.

Объект находится на дне высохшего озера посреди пустыни недалеко от Аль-Нухейба в провинции Аль-Анбар. Длина ВПП составляет примерно 850 метров.

Блогерами предполагается, что базу и полосу израильтяне спешно строили в первые дни войны с Ираном. Вероятно, это было сделано в ночь с 1 на 2 марта.

Удивляет, что наличие секретного израильского объекта было раскрыто перед мировой общественностью американцами. Этой теме была посвящена статья в газете The Wall Street Journal.

Рассказывалось, что еще в начале марта в указанном районе Западного Ирака произошел непонятный инцидент. В результате удара, нанесенного неизвестными силами, погибли иракский военнослужащий и местный житель, еще два человека получили ранения. Тогда в министерстве внутренних дел Ирака заявили, что там якобы действовали американские военные. Но есть большие сомнения в целесообразности создания Пентагоном секретной базы в том регионе, когда у него хватает «несекретных».

Совсем другое дело – Израиль. В тот период израильские военные активно действовали против Ирана, и такая база поближе к территории Исламской Республики была ему необходима, причем открыто создать ее в Ираке они не могли.