«Извините, я ошибся»: в США обсуждают искусственный интеллект в науке

В западном научном издании Science вышла статья-интервью с Кэтрин Йелик, которая назначена на должность директора национальной лаборатории Беркли при Минэнерго США. Основная тема для обсуждения в интервью связана с влиянием ИИ на научную сферу в настоящее время, приведёт ли компьютерное мышление к скачкообразному развитию науки или же поведёт науку в дегенеративную плоскость.

Кэтрин Йелик говорит о том, что её беспокоит сам факт того, что многие научные сотрудники национальной лаборатории могут быть попросту уволены вследствие того, что всё активнее идёт финансирование систем искусственного интеллекта как со стороны правительства, так и со стороны крупных корпораций:

Нужны креативные люди, с гибкостью мышления.

Женщина-учёный отмечает, что зачастую выделяемые финансы на искусственный интеллект выделяются без конечного правила с доказательством того, что это действительно пойдёт на пользу.

Йелик:

Наука и открытия, основанные на любопытстве, были сильной стороной национальной лаборатории. И мы абсолютно должны это поддерживать.

Кэтрин Йелик даёт понять, что ИИ может содействовать открытиям, развитию наукоёмких технологий, но пока полностью заменить человека в целом ряде научных сфер – от физики элементарных частиц до космологии – не представляется возможным.

Чтобы ИИ стал открывателем новых принципов в физике, химии, материаловедении, нужно в любом случае задавать активный промпт. Но пока гибкость и информативность промпта обеспечивается креативностью человека, «иначе можно, вкладывая средства в ИИ, годами ожидать от него открытий, но так и не дождаться ничего лучше фразы: «Извините, я ошибся, в другой раз я точно смогу это сделать».