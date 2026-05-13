Несколько стран Европы отказались предоставить Киеву ракеты для ЗРК Patriot

Источник изображения: topwar.ru

ЦАМТО, 12 мая. Сразу несколько стран Европы отказались поставить Украине боеприпасы для комплексов ПВО Patriot из-за собственных нужд, пишет The Washington Post со ссылкой на источники.

"Ранее в этом году администрация Трампа подталкивала некоторые европейские страны отправить Украине свои запасы ракет для Patriot, некоторые из них отказались из-за опасений, что это затруднит их собственную оборону", – цитирует "РИА Новости" сообщение WP.

По данным газеты, у ВСУ почти полностью закончились ракеты PAC-3 для систем ПВО Patriot. При этом оборудование, которое украинцы получают в рамках инициативы PURL, не соответствует завышенным ожиданиям Киева.

