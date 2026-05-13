Navantia заложила киль седьмого корвета класса Avante-2200 для ВМС Саудовской Аравии

ЦАМТО, 12 мая. На верфи в Сан-Фернандо (Кадис) 8 мая состоялась церемония закладки киля седьмого корвета класса Avante-2200 (второй корвет второй серии), предназначенного для ВМС Саудовской Аравии.

Как сообщила испанская компания Navantia, после завершения строительства корабль получит наименование "Неом" (NEOM).

В течение 2022-2024 гг. Navantia поставила ВМС Саудовской Аравии пять корветов проекта Avante-2200 в соответствии с подписанным в рамках проекта ALSARAWAT в июле 2018 года контрактом стоимостью 1,8 млрд. евро (2,1 млрд. долл.). Достройка последних двух кораблей выполнялась в Саудовской Аравии. В рамках соглашения Navantia также сформировала с саудовской государственной компанией SAMI (Saudi Arabian Military Industries) совместное предприятие SAMINavantia в Саудовской Аравии.

В декабре 2024 года МО Саудовской Аравии заключило с Navantia контракт на строительство трех дополнительных корветов класса Avante-2200. Заказ включает поставку интегрированного пакета логистической поддержки и обучение экипажей совместно с ВМС Испании на военно-морской базе Рота. Кроме того, Navantia обучит около ста саудовских инженеров.

Новые корветы будут построены по проекту Avante-2200 с теми же техническими характеристиками и боевыми возможностями, что и первые пять кораблей серии. Этот класс специально разработан Navantia для выполнения таких задач, как патрулирование исключительной экономической зоны, наблюдение за морским судоходством и проведение поисково-спасательных операций. Корабли обладают возможностями для защиты стратегических объектов и разведки, противолодочной, противовоздушной, противокорабельной и радиоэлектронной борьбы.

Navantia полностью выполнит строительство первого корабля второй партии на предприятии в Сан-Фернандо (Кадис, Испания). Второй и третий корветы будут достроены в Саудовской Аравии. Эти работы будут включать установку, интеграцию и испытания боевой системы Hazem разработки SAMINavantia. Корветы также будут оснащены разработанной Navantia системой управления огнем DORNA, интегрированной системой внешней и внутренней связи HERMESYS, интегрированным мостиком MINERVA.

Резка стали для строительства головного корабля второй партии, "Аль Медина" (Al Madinah), началась в декабре 2024 года, второго – в марте 2025 года, третьего – в июле 2025 года, одновременно с закладкой киля первого корвета. Как ожидается, поставка последнего корабля серии будет выполнена в 2029 году.