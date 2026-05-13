Австралия потратила 1,2 млрд. долл. на военную поддержку Украины

ЦАМТО, 12 мая. Австралия с 2022 года потратила на военную поддержку киевского режима около 1,2 млрд. долл. США, рассказал в интервью "РИА Новости" посол РФ в Австралии Михаил Петраков.

"С 2022 года Австралия выступала активным спонсором киевского режима. На данный момент совокупный объем ее военной поддержки составляет более 1,7 млрд. австралийских долл., что по нынешнему курсу – около 1,2 млрд. долл. США", – сказал он.

По словам М.Петракова, содействие Австралии Украине также включает поставки Киеву бронетехники, развертывание в Европе самолетов-разведчиков Е-7А Wedgetail, участие в подготовке личного состава ВСУ на территории Великобритании.

В марте премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе заявлял, что австралийские самолеты-разведчики Boeing E-7A Wedgetail помогали Киеву с территории ФРГ и Польши.

В то же время, по словам М.Петракова, за последние полтора года поток пожертвований заметно сократился. Заявлений о предоставлении новой военной помощи киевскому режиму официальная Канберра не делала с декабря 2025 года.

"При этом продолжается активное взаимодействие Австралии с украинской стороной, в том числе, в части обмена опытом по военной линии", – добавил посол РФ.