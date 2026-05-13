Война в Иране выявила глубокий кризис военно-промышленной базы США (19FortyFive, США)

19FortyFive: война с Ираном показала, что США необходимо реформировать ВПК

Операция "Эпическая ярость" показала: у Америки кишка тонка, пишет 19FortyFive. В считанные дни боевых действий они уничтожили то, что создавали годами.

Александр Грей (Alexander Grey)

Операция "Эпическая ярость" против Ирана продемонстрировала непревзойденные возможности Америки по демонстрации силы. Подобно войне в Персидском заливе и конфликту в Косово в 1999 году, "Эпическая ярость" раскрыла непропорциональные преимущества Америки и окажет глубокое влияние на расчеты противников. В самом деле, немногие из недавних военных операций продемонстрировали столь убедительное оперативное превосходство в столь сжатые сроки.

Однако "Эпическая ярость" стала не только напоминанием о превосходящих возможностях вооруженных сил США, но и серьезным испытанием для военно-промышленной базы страны в условиях интенсивных боевых действий.

Она показала, что, несмотря на огромный ущерб, который вооруженные силы США могут нанести противнику, необходимость производства военной техники в экстремальных условиях, особенно высококачественных и передовых боеприпасов, грозит свести эти преимущества на нет. Наращивание потенциала перестало быть желательным — это императив для будущего конфликта. В противном случае даже превосходящие силы столкнутся с непреодолимыми преградами за считанные дни, не говоря уже о неделях.

Без устранения этих пробелов блестящее впечатление об американской мощи, созданное операцией "Эпическая ярость" будет скоро испорчено.

В ходе воздушной и морской кампании против Ирана вооруженные силы США за первые четыре недели выпустили сотни крылатых ракет и только за первые 96 часов расстреляли более пяти тысяч боеприпасов 35 типов. Такие темпы превосходят производственные мощности в мирное время и высвечивают разрыв между спросом и предложением. Расход высокоточных боеприпасов на порядки превышает их производство.

Самый громкий сигнал тревоги для военных стратегов — расход крылатых ракет Tomahawk ("Томагавк"). В мирное время "Томагавки" закупались в среднем по 90 единиц в год, но в ходе операции было израсходовано более 850 штук примерно за четыре недели — что более чем в девять раз превышает регулярную ежегодную закупку. Ракеты класса "воздух-земля" и другие аналогичные боеприпасы расходуются сопоставимыми темпами. Уже на начальном этапе конфликта были истрачены объемы, требующие многолетнего производства.

Значительная часть затрат — а они, по оценкам, составляют 900 миллионов долларов в сутки — приходится на пополнение арсеналов. Военно-промышленная база США удовлетворить этот спрос не готова. Структурные производственные ограничения мешают военному министерству пополнять запасы: многие типы боеприпасов поставляет один поставщик, и в короткие сроки масштабировать производство невозможно, несмотря на увеличение спроса. Несколько вещей стали очевидными.

Во-первых, зависимость от боеприпасов и других ресурсов опрометчива. Даже если имеющихся запасов боеприпасов большой дальности хватит для первого залпа в конфликте, темпы их истощения могут затруднить последующие операции и привести к тому, что другие боевые подразделения, вне театра военных действий (например, Индо-Тихоокеанское командование в текущем конфликте), столкнутся с опасной нехваткой ресурсов для сдерживания угроз.

"Эпическая ярость" доказала, что устойчивость требует как глубины, так и производственной базы, рассчитанной на оперативный рост с первого же дня. Запрос ВМС США на пополнение запаса "Томагавков" на 3 миллиарда долларов — это только начало. Горизонты планирования ВПК и текущие бюджеты по-прежнему не соответствуют расходам современного конфликта сроком даже "от нескольких дней до недель".

Во-вторых, многолетние закупки и гибкость политики приносят плоды. Оперативное взаимодействие Белого дома с промышленностью и долгосрочное планирование ранее позволили выпускать свыше тысячи "Томагавков" в год и четырехкратно увеличить объемы производства высокоточных ударных ракет. Без этих усилий планирование будущих оборонных потребностей было бы значительно ограничено.

В-третьих, повысить устойчивость могут гибридные военно-коммерческие модели. Оперативное внедрение одноразовых ударных беспилотников и серийная интеграция коммерческих средств продемонстрировали, что можно дополнять передовые боеприпасы более дешевыми и доступными альтернативами. Снижение себестоимости систем имеет принципиальное значение для наращивания производственных мощностей. Значительная часть промышленной инфраструктуры США прошлых десятилетий попросту перестала существовать. Нынешние предприятия должны быть готовы к тому, чтобы делать больше с меньшими затратами. Внедрение более дешевых систем поможет преодолеть этот разрыв.

В-четвертых, прозрачность каналов поставок — приоритет национальной безопасности. В ходе операции в США были выявлены скрытые производственные мощности за пределами традиционных оборонных гигантов, однако поиск и проверка поставщиков низшего уровня может помешать полноценному росту мощностей.

Это отражает уроки конфликта на Украине, которые теперь подтверждаются в ходе кампании высокой интенсивности уже под непосредственным руководством США. Составить карту "невидимой базы" — приоритетная задача, которую надо выполнить до начала кризиса. Все вышеперечисленные подходы, упрощающие процесс отбора для мелких и средних поставщиков, могут сократить задержки в реализации программ и ускорить работу производственных линий.

Наконец, и это самое важное, устойчивость военно-промышленной базы — это стратегическое преимущество, которым США не должны пренебрегать ни при каких обстоятельствах. Оперативный успех "Эпической ярости" был подкреплен тем фактом, что вооруженные силы США не просто подорвали иранское производство баллистических ракет и пусковую инфраструктуру, но и помешали режиму пополнять запасы, благодаря чему заручились асимметричным преимуществом.

Это подтверждает, что регулярное пополнение арсеналов США напрямую отвечает нашим стратегическим интересам. Чаще всего победителем в конфликте становится тот, кому удается создавать, заменять, ремонтировать и развертывать больше сил и средств.

Несмотря на общий успех, операция "Эпическая ярость" подтверждает многолетние предупреждения военных аналитиков и стратегов, что хронический недостаток инвестиций в промышленный потенциал ограничивает боевую мощь США даже в региональном конфликте с менее боеспособным противником из числа средних держав.

Настало время четко определиться с требованиями к наращиванию производства в срок "от нескольких дней до нескольких недель" и включить их в бюджеты и будущие программы, одновременно ускорив предварительный отбор коммерческих производителей для наращивания военных мощностей в будущих конфликтах.

Реструктуризация ВПК в условиях затяжного конфликта высокой интенсивности — необходимое условие будущего господства Америки. Стратегия "мир через силу" опирается как на промышленную мощь, так и на превосходство на поле боя. "Эпическая ярость" доказала, что американские вооруженные силы способны оказывать давление, но наша военно-промышленная база также должна обеспечивать устойчивость.

Об авторе: Александр Грей — старший научный сотрудник Атлантического совета, бывший заместитель помощника президента и руководитель аппарата Совета национальной безопасности Белого дома в 2019-21 годах, специальный помощник президента по военно-промышленной базе в Национальном экономическом совете Белого дома в 2017-18 годах. Статья подготовлена на основе выступления на военно-промышленной конференции в Милуоки, штат Висконсин