Вестник Мордовии

На Т-90М и Т-72Б3М замечено новое размещение устройств для мортир "Туча"

В поставленных в войска новых танках Т-90М, Т-80БВМ и Т-72Б3М главным приоритетом стала выживаемость боевых машина на поле боя и безопасность находящихся за броней экипажей. Об этом сообщает Корпорация Уралвагонзавод (входит в состав Госкорпорации "Ростех").

Отмечается, что у показанных в ролике танков защиту усилили с учётом реального боевого опыта специальной военной операции, а он гигантский.



Поэтому на Т-72Б3М и Т-90М внедрены дополнительные меры, способные повысить стойкость от вражеских средств поражения.

Например, многие эксперты оценили наличие на каркасе, к которому крепятся элементы экранов от дронов-камикадзе, устройства для монтажа мортир, предназначенных для отстрела аэрозольных дымовых гранат, способных прикрывать технику от атакующих их средств поражения.

Также на Т-80БВМ замечены дополнительные специальные экраны, повышающие защищенность.

Алексей Брусилов

Видео и фото: Корпорация Уралвагонзавод

  • В новости упоминаются
Продукция
Т-72
Т-72Б
Т-80
Т-80БВМ
Т-90 "Владимир"
Компании
Уралвагонзавод
