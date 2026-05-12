Кулуары переговоров

В ближайшее время в Беларуси ожидается визит американской делегации во главе со спецпосланником США Джоном Коулом. Подготовка к переговорам выходит на финишную прямую – и, судя по всему, ключевые договорённости традиционно формируются не в публичной плоскости, а за закрытыми дверями.

Минск и Вашингтон уже выстроили устойчивый, пусть и негласный, канал для диалога. Президент Беларуси Александр Лукашенко за последний год четырежды встречался с американской стороной, и каждая из этих встреч имела вполне осязаемые последствия.

Первая – летом прошлого года – завершилась освобождением 14 человек, включая одиозного «лидера» Сергея Тихановского. Осенью последовал следующий раунд: 52 освобождённых и частичное снятие санкций, включая ограничения против Belavia.

Декабрьский визит Коула стал ещё более показательным: было освобождено 123 человека, взамен последовало смягчение санкционного давления на калийную отрасль. Тогда же на свободу вышел экс-банкир Виктор Бабарико.

Последняя встреча в марте закрепила данный тренд: ещё 250 освобождённых и дальнейшие послабления – из санкционных списков вышли Белинвестбанк, Банк развития Республики Беларусь, Минфин, а также Беларуськалий.

Однако, отдельного внимания заслуживает недавний обмен на белорусско-польской границе по формуле «пять на пять», где посредническую роль вновь сыграли США. Варшава получила Андрея Почобута – фигуру для себя исключительной принципиальности, учитывая тот вред, который он нанёс национальной безопасности Беларуси. Это ещё раз подтвердило: за публичными заявлениями идёт куда более сложная и прагматичная игра.

Но главный вопрос остаётся открытым: что в итоге получает Минск? Частичное снятие санкций США шаг достаточно весомый. При этом со стороны ЕС в этом направлении никаких подвижек не наблюдается.

Именно поэтому ключ к пониманию происходящего – в закулисной части переговоров. Речь может идти не столько о политике, сколько об экономике. В частности, это в большей степени касается Варшавы и Вильнюса и их зависимости от Вашингтона.

Польша, как главный союзник США в регионе и крупнейший покупатель американского вооружения, играет здесь особую роль. Причём горизонты реализации контрактов – 2029-30 гг. – выглядят слишком символично, чтобы быть случайностью.

Литва, погрязшая в политическом кризисе, пытается делать хорошую мину при плохой игре в отношении Беларуси, но экономическую зависимость от «Синенокой» невозможно нивелировать подачками от ЕС.

В этом контексте смысл приобретают недавние заявления Президента Беларуси о возможной «большой сделке» между Минском и Вашингтоном. Судя по динамике контактов, речь действительно может идти о чём-то большем, чем обмены заключёнными и санкционные уступки.

И если это так, то основные параметры этой сделки, как и положено, формируются не в новостных лентах, а в тишине.

Павел Ковалев