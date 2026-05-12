Войти
Военно-политическое обозрение (Беларусь)

Европа без США

497
0
0
Источник изображения: belvpo.com

На фоне заявлений администрации Трампа о сокращении американского «европейского гарнизона», в т.ч. в Германии, министр обороны Писториус заявил, что решение США было ожидаемым шагом. Кайзер тут же призвал европейские страны усилить собственный «оборонный» потенциал.

В свою очередь, согласно «экспертному» анализу, опубликованному Кёльнским институтом мировой экономики (IfW), несмотря на вторые по величине в мире расходы на оборону, Европа по-прежнему стратегически зависит от Штатов, и увеличение расходов пока не привело к расширению возможностей и повышению оперативной независимости. При этом т.н. эксперты указывают, что Европа все же может обрести «военную независимость» от США в большинстве областей к середине 2030-х гг. Этот процесс обойдется примерно в 500 млрд. евро.

Авторы упомянутого пасквиля выступают за достижение этих целей посредством прочных коалиций ведущих государств, без создания новой европейской надстройки. Германия, Франция, Польша и Британия координировали бы основные стратегические программы, развертывание обычных вооруженных сил и диалог по ядерной политике, в то время как государства Северной Европы, страны Балтии и Нидерланды отвечали бы за морскую автономию, защиту Балтийского и Северного морей и РЭБ.

Отметим, что в настоящее время концепция «Европа без США» стала одной из центральных тем международной повестки. Основные дискуссии сосредоточены вокруг оборонной автономии, и Берлину, который десятилетиями сопротивлялся призывам к «оборонному суверенитету», пришлось сменить позицию.

И даже если достижению полной «оборонной автономии» помешает, например, отсутствие политического единства в Европе, то приведет к повышению расходов на военные нужды, росту темпов перевооружения и расширению военных возможностей. Это и есть катализаторы перехода «холодной» войны в горячую фазу, которые напоминают события вековой давности.

Николай Астровский

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Нидерланды
Польша
США
Франция
Проекты
Ядерный щит
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 12.05 17:20
«Помощь» идёт
  • 12.05 17:10
  • 0
Минск – Варшаве: «Мяч на вашей стороне!»
  • 12.05 15:28
  • 15763
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 12.05 10:40
  • 72
Гендиректор ОАК Слюсарь: испытания SSJ New с российскими двигателями начнутся осенью - Интервью ТАСС
  • 12.05 04:47
  • 0
Комментарий к ""Это сыграло решающую роль". Какой танк признали лучшим в мире"
  • 12.05 03:18
  • 1
Технологический рывок Китая оставит Европу далеко позади
  • 12.05 03:05
  • 1
Военная спираль раскручивается
  • 11.05 23:42
  • 0
Комментарий к "Стало известно об опережении Россией Запада в важном военном аспекте"
  • 11.05 19:21
  • 2
В Китае за коррупцию приговорили к смертной казни двух экс-министров обороны
  • 11.05 11:56
  • 0
Кулуары переговоров
  • 11.05 11:47
  • 0
Европа без США
  • 11.05 02:32
  • 1
Уязвимость кораблей ВМС США в Ормузском проливе связали с проблемой радиогоризонта
  • 11.05 02:21
  • 1
Экс-глава НАТО Расмуссен предупредил о "распаде" альянса и призвал к созданию нового европейского оборонного блока (Politico, США)
  • 11.05 01:56
  • 6
Не линия фронта, а зона смерти. Что можно сделать со всемогущими FPV-дронами?
  • 10.05 05:15
  • 336
Космонавтика Илона Маска