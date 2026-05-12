На фоне заявлений администрации Трампа о сокращении американского «европейского гарнизона», в т.ч. в Германии, министр обороны Писториус заявил, что решение США было ожидаемым шагом. Кайзер тут же призвал европейские страны усилить собственный «оборонный» потенциал.

В свою очередь, согласно «экспертному» анализу, опубликованному Кёльнским институтом мировой экономики (IfW), несмотря на вторые по величине в мире расходы на оборону, Европа по-прежнему стратегически зависит от Штатов, и увеличение расходов пока не привело к расширению возможностей и повышению оперативной независимости. При этом т.н. эксперты указывают, что Европа все же может обрести «военную независимость» от США в большинстве областей к середине 2030-х гг. Этот процесс обойдется примерно в 500 млрд. евро.

Авторы упомянутого пасквиля выступают за достижение этих целей посредством прочных коалиций ведущих государств, без создания новой европейской надстройки. Германия, Франция, Польша и Британия координировали бы основные стратегические программы, развертывание обычных вооруженных сил и диалог по ядерной политике, в то время как государства Северной Европы, страны Балтии и Нидерланды отвечали бы за морскую автономию, защиту Балтийского и Северного морей и РЭБ.

Отметим, что в настоящее время концепция «Европа без США» стала одной из центральных тем международной повестки. Основные дискуссии сосредоточены вокруг оборонной автономии, и Берлину, который десятилетиями сопротивлялся призывам к «оборонному суверенитету», пришлось сменить позицию.

И даже если достижению полной «оборонной автономии» помешает, например, отсутствие политического единства в Европе, то приведет к повышению расходов на военные нужды, росту темпов перевооружения и расширению военных возможностей. Это и есть катализаторы перехода «холодной» войны в горячую фазу, которые напоминают события вековой давности.

Николай Астровский