Военно-политическое обозрение (Беларусь)

Военная спираль раскручивается

Страны Балтии с начала мая синхронно запустили серию масштабных  военных учений вблизи границ с Беларусью и Россией. В целом задействовано более 20 тыс. военнослужащих НАТО. Манёвры проходят на фоне т.н. дальнейшего усиления координации с союзниками, прежде всего с Британией. Англичанка выстраивает «взаимодействие» в рамках коалиции JEF – явными сторонниками продолжения российско-украинского конфликта. Итак, вернемся к нашим баранам маневрам альянса.

Эстонское командование с 4 мая по 1 июня проводит крупнейшие ежегодные манёвры «Весенняя буря-2026», в которых будут задействованы более 12 тыс. военных из 16 стран, включая Украину. Основной акцент сделан на интеграцию опыта конфликта с Россией, применение беспилотных систем и трансграничное взаимодействие с союзниками. Параллельно предприятия ВПК тестируют новые разработки непосредственно в полевых условиях.

В Латвии с 5 по 15 мая проходят учения «Хрустальная стрела-2026» и «Весенний воин» с участием около 5 тыс. военнослужащих. Отрабатываются как оборонительные, так и наступательные действия бригадного уровня. Особое внимание уделено применению БПЛА и автономных систем, а также взаимодействие НВС с союзниками по НАТО. Отметим, что учения охватывают не только полигоны и участки местности, но и гражданскую инфраструктуру.

В Литве с 5 по 16 мая проходят учения «Железный волк-2026». Помимо НВС и многонациональной бригады НАТО, в них участвуют британские и польские военнослужащие. Особое внимание уделено координации военных с гражданскими структурами – местными властями, полицией, пожарными и Союзом стрелков. Отдельным направлением является тестирование литовских БПЛА и антидроновых систем.

Фактически речь идёт о системной подготовке стран Балтии к ведению современных боевых действий с учётом украинского опыта и, прежде всего, в рамках британского военно-политического контура JEF – т.н. экспедиционных сил, в которые входит еще шесть стран Северной Европы.

На этом фоне Беларусь и Россия продолжают фиксировать целенаправленное повышение градуса эскалации у своих границ. Украинские дроны, на систематической основе, задействуют воздушное пространство Польши и прибалтийских стран для нанесения ударов по территории РФ.

Кроме того, дальнейшее наращивание военного присутствия НАТО в регионе лишь усиливает напряжённость и создаёт дополнительные угрозы европейской безопасности, которые ни Минск, ни Москва не оставляют без внимания. В перспективе это может повлечь тяжёлые последствия для всех стран, желающих расширения российско-украинского конфликта, без исключения.

Павел Ковалев

1 комментарий
№1
12.05.2026 03:05
Нам неплохо  бы провести Командно штабные учения в Северо-зепадном регионе   обратив внимание    на  системы  связи.
